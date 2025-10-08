< sekcia Šport
Egypt zdolal Džibutsko a zaistil si účasť na šampionáte
Po Maroku a Tunisku sa stal Egypt treťou krajinou z Afriky, ktorá si vybojovala účasť na budúcoročnom šampionáte.
Autor TASR,aktualizované
Casablanca 8. októbra (TASR) - Futbaloví reprezentanti Egypta si zaistili miestenku na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V stredajšom dueli africkej kvalifikácie zvíťazili nad Džibutskom 3:0 aj vďaka dvom gólom Mohameda Salaha a na čele A-skupiny majú pred posledným kolom nedostihnuteľný päťbodový náskok. Po Maroku a Tunisku sa stal Egypt treťou krajinou z Afriky, ktorá si vybojovala účasť na budúcoročnom šampionáte.
Egypt sa predstaví na MS štvrtýkrát v histórii, medzi elitou hral predtým v rokoch 1934, 1990 a 2018. Proti poslednému tímu „áčka“ potvrdil na neutrálnej pôde v marockej Casablance úlohu jasného favorita. Salah skóroval v 14. a 84. minúte a v kvalifikácii nastrieľal deväť gólov, pred jeho zásahmi otvoril skóre už vo 8. minúte Ibrahim Adel. Egypt má po deviatich dueloch na konte 23 bodov, druhá Burkina Faso ich nazbierala 18. Účasť na MS si dosiaľ zaistilo 19 krajín.
