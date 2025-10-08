Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Egypt zdolal Džibutsko a zaistil si účasť na šampionáte

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po Maroku a Tunisku sa stal Egypt treťou krajinou z Afriky, ktorá si vybojovala účasť na budúcoročnom šampionáte.

Autor TASR
,aktualizované 
Casablanca 8. októbra (TASR) - Futbaloví reprezentanti Egypta si zaistili miestenku na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V stredajšom dueli africkej kvalifikácie zvíťazili nad Džibutskom 3:0 aj vďaka dvom gólom Mohameda Salaha a na čele A-skupiny majú pred posledným kolom nedostihnuteľný päťbodový náskok. Po Maroku a Tunisku sa stal Egypt treťou krajinou z Afriky, ktorá si vybojovala účasť na budúcoročnom šampionáte.

Egypt sa predstaví na MS štvrtýkrát v histórii, medzi elitou hral predtým v rokoch 1934, 1990 a 2018. Proti poslednému tímu „áčka“ potvrdil na neutrálnej pôde v marockej Casablance úlohu jasného favorita. Salah skóroval v 14. a 84. minúte a v kvalifikácii nastrieľal deväť gólov, pred jeho zásahmi otvoril skóre už vo 8. minúte Ibrahim Adel. Egypt má po deviatich dueloch na konte 23 bodov, druhá Burkina Faso ich nazbierala 18. Účasť na MS si dosiaľ zaistilo 19 krajín.
