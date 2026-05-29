Egypt zdolal v príprave Rusko, Írsko zvíťazilo nad Katarom
Katar prehral s Írskom 0:1, o triumfe ostrovanov rozhodol v 5. minúte Nathan Collins.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Egyptskí futbaloví reprezentanti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom stretnutí pred blížiacimi sa MS nad Ruskom 1:0 vďaka gólu Mustafu Zika zo 65. minúty. Katar prehral s Írskom 0:1, o triumfe ostrovanov rozhodol v 5. minúte Nathan Collins.
prípravné zápasy:
Egypt - Rusko 1:0 (0:0)
Gól: 65. Ziko
Írsko - Katar 1:0 (1:0)
Gól: 5. Collins, ČK: 45. Moylan - 79. Ali
