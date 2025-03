Egypt žiada FIFA o právo zorganizovať jednu zo skupín MS 2034

Káhira 12. marca (TASR) - Egypt požiadal Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o právo zorganizovať jednu zo skupín MS 2034 v Saudskej Arábii. Myšlienku predniesol prezident Egyptskej futbalovej federácie Hany Abo Rida na mimoriadnom generálnom zhromaždení Africkej futbalovej konfederácie (CAF).



Egyptskí funkcionári už niekoľkokrát vyjadrili svoje želanie spoluorganizovať šampionát. Neúspešne kandidovali o MS 2030, ktoré mali v pláne hostiť so S. Arábiou a Gréckom. "Našim saudským bratom prajeme, aby sa im podarilo zorganizovať historický šampionát. Bolo by nám však cťou hostiť jednu zo skupín, pevne dúfame že nám to prezident FIFA Gianni Infantino umožní," uviedol na zhromaždení Abo Rida, ktorého citovala AFP.



Dvadsiata piata edícia MS sa bude konať presne 100 rokov od turnaja v Taliansku, na ktorom Egypt nastúpil ako historicky prvý africký účastník. S. Arábia sa tak po Katare (2022) a Maroku (2030) stane treťou arabskou krajinou, ktorá sa bude podieľať na organizácii MS.