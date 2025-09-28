Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Egypťan Mahrous potiahol 700-tonovú loď zubami

Na snímke Ashraf Mahrous. Foto: TASR/AP

Silové schopnosti si údajne uvedomil už v detstve.

Autor TASR
Hurgada 28. septembra (TASR) - Egyptský zápasník a silový športovec Ashraf Mahrous v sobotu v letovisku Hurgada potiahol loď s hmotnosťou 700 ton pomocou lana uchopeného výhradne zubami. Informovali o tom miestne médiá a agentúra AP.

Podľa vlastných slov chce Mahrous, známy aj pod prezývkou Kabonga, prekonať aktuálny svetový rekord zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov z roku 2018 s 614-tonovou loďou. Na potvrdenie výkonu následne potiahol dve lode s celkovou hmotnosťou približne 1150 ton. Videozáznamy a fotografie z pokusu plánuje zaslať Guinnessovej komisii na posúdenie.

Mahrous sa na pokus pripravoval špeciálnym tréningovým a stravovacím režimom. Denne skonzumoval približne 12 vajec, dve celé kurčatá a päť kilogramov rýb, pričom trénoval trikrát denne. V minulosti bol už niekoľkokrát oficiálne uznaný Guinnessovou knihou rekordov. V marci 2024 potiahol 279-tonový vlak zubami na vzdialenosť takmer desať metrov. V roku 2021 prekonal rekord v ťahaní 15 730-kilogramového nákladného vozidla.

Silové schopnosti si údajne uvedomil už v detstve. V mladosti pomáhal so stavebnými prácami, neskôr sa venoval bojovým športom a zápaseniu. Dnes pôsobí aj ako predseda Egyptskej federácie profesionálnych zápasníkov.
