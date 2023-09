Egyptský vzpierač Aboukahla získal zlato v kategórii do 96 kg

muži – do 96 kg:



dvojboj: 1. Karim Aboukahla (Egypt) 387 kg (trh 174 kg/nadhod 213 kg), 2. Won Jong-beom (Kór. rep.) 384 (172/212), 3. Hassan Qasim Al Lami (Irak) 379 (175/204)



trh: 1. Al Lami 175 kg, 2. Aboukahla 174, 3. Jong-beom 172



nadhod: 1. Aboukahla 213 kg, 2. Jong-beom 212, 3. Mahmoui Hassan (Egypt) 209







ženy – do 71 kg:



dvojboj: 1. Liao Kuej-fang (Čína) 273 kg (trh 120 kg/nadhod 153 kg), 2. Paola Palaciosová Dajomesová (Kol.) 255 (117/138), 3. Olivia Reevesová (USA) 253 (111/142)



trh: 1. Liao 120 kg, 2. Palaciosová 117, 3. Reevesová 111



nadhod: 1. Liao 153 kg, 2. Reevesová 142, 3. Palaciosová 138



Rijád 13. septembra (TASR) - Egyptský vzpierač Karim Aboukahla získal zlatú medailu na MS v saudskoarabskom Rijáde v kategórii do 96 kg. V dvojboji dosiahol súčet 387 kg, pričom najlepší výkon si pripísal na konto aj v nadhode (213 kg). Striebro si odniesol Won Jong-beom z Kórejskej republiky, ktorý v dvojboji zaostal o 3 kilogramy. Bronz vybojoval Iračan Hassan Qasim Al Lami, ktorý triumfoval v trhu výkonom 175 kg.Medzi ženami do 71 kg zlato vybojovala Číňanka Liao Kuej-fang so súčtom 273 kg (120/153), pričom Číňanka triumfovala aj v nadhode a trhu. Striebro v dvojboji si odniesla Kolumbijčanka Paola Palaciosová Dajomesová s výkonom 255 kg (117/138), bronzová Američanka Olivia Reevesová zaostala za striebrom o dva kilogramy.