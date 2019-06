EH 2019: Mládková a Ladičová po postupe: Problémy robil vietor

Mládková sa prebojovala do A-finále bez väčších problémov, na dlhšej trati tretím miestom v semifinále, na kratšej išla ďalej z druhého miesta.

Minsk 26. júna (TASR) - Slovenská rýchlostná kanoistka Ivana Mládková si splnila základný cieľ na II. európskych hrách v Minsku, keď postúpila do A-finále K1 na 200 i 500 metrov. Vo štvrtok chce aspoň v jednej z týchto disciplín skončiť do 6. miesta. Úspešný deň má za sebou aj jej mladá kolegyňa Gabriela Ladičová, ktorá nastúpila v Minsku len v C1 na 200 m a taktiež ju čaká A-finále.



Mládková sa prebojovala do A-finále bez väčších problémov, na dlhšej trati tretím miestom v semifinále, na kratšej išla ďalej z druhého miesta. "Prvý cieľ dostať sa do dvoch finále som splnila," potešila sa. Oba finálové štarty ju čakajú vo štvrtok, no má medzi nimi takmer štvorhodinovú pauzu. "To je celkom dosť a myslím si, že si stihnem oddýchnuť. Možno by bolo ešte lepšie, keby bola najprv 200-ka a potom 500-ka, no budem sa snažiť zabojovať minimálne na jednej z tých tratí o čo najlepší výsledok."



O konkrétnych cieľoch hovoriť nechcela, ale aspoň v jednej disciplíne chce skončiť do 6. priečky. "Doteraz som pre to robila všetko a urobím aj zajtra. Ide tu hlavne o to, aby som mala zo seba dobrý pocit smerom k majstrovstvám sveta." Tie sa konajú v auguste v maďarskom Szegede a bude sa na nich bojovať nielen o medaily, ale aj o miestenky na budúcoročnú olympiádu v Tokiu.



Situáciu na trati v regate Zaslavľ v stredu popoludní komplikoval bočný vietor, večer sa navyše strhla búrka a predpoveď na ďalší deň sľubovala taktiež náročné podmienky. "Je to pre nás dosť nepríjemné, pretože fúka len z jednej strany a navyše priamo z boku. To je najhoršie čo môže byť, oveľa lepšie je, keď fúka protivietor alebo od chrbta. Dnes to bolo silnejšie ako v rozjazdách, bola som z toho trochu nesvoja, ale zvládla som to," dodala Mládková.



Podobne vnímala poveternostné podmienky aj dvadsaťročná Ladičová. "Na trati je to dosť drsné, keďže veľmi fúka. Bolo to ťažké a dlhé semifinále." Z postupu do finále na prestížnych pretekoch mala veľkú radosť. "Je to niečo, o čom som snívala, dúfala a prečo som trénovala. Je super, že to vyšlo, keďže tu štartujem len v tejto jednej disciplíne. Mala som trošku obavy z počasia a z toho, že v prebiehajúcej sezóne máme dosť nakope preteky. Nebolo kedy poriadne otestovať formu," uviedla. Vo štvrtkovom finále chce skončiť v prvej polovici štartového poľa. "Bolo by to ideálne. No keďže zajtra má byť ešte bláznivejšie počasie, tak uvidíme, ako to pôjde."