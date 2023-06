EH: Tankó v kategórii do 63,5 kg postúpil do 2. kola

EH - box:



muži - do 63,5 kg - 1. kolo:



Viliam TANKÓ (SR) - Semjon Kamanin (Est.) 4:1







ženy - do 60 kg - 1. kolo:



Kellie Harringtonová (Ír.) - Miroslava JEDINÁKOVÁ (SR) 4:1



Nowy Targ 23. júna (TASR) - Slovenský boxer Viliam Tankó postúpil na III. európskych hrách v Poľsku do 2. kola v kategórii do 63,5 kg. Vo svojom úvodnom stretnutí na podujatí zdolal Estónca Semjona Kamanina 4:1. Jeho ďalším protivníkom bude Gruzínec Laša Guruli. Duel je na programe v nedeľu o 18.45.Miroslava Jedináková vypadla v hmotnostnej kategórii do 60 kg v úvodnom kole. V piatkovom súboji v Nowom Targu prehrala na body s Írkou Kellie Harringtonovou, keď štyria z piatich rozhodcov pridelili víťazstvo úradujúcej olympijskej víťazke.