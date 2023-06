Slovenské štvorkajaky nepostúpili do finále na 500 m

Krakov 21. júna (TASR) - Slovenské štvorkajaky nepostúpili na Európskych hrách v Poľsku do finále na 500 m, keď v semifinále obsadili šieste miesto. Mužská "káštvorka" v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek zaostala za víťaznými Nemcami takmer o sekundu.



Ženská K4 v zostave Katarína Pecsuková, Réka Bugárová, Bianka Sidová, Mariana Petrušová prišla do cieľa o vyše dve sekundy za najrýchlejšími Portugalčankami. Do bojov o medaily postúpili najrýchlejšie tri lode. Mužský štvorkajak tak na jazere Kryspinow nenadviaže na vystúpenie z EH 2019 v Minsku, na ktorých získal bronzovú medailu.