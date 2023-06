Bakos Suchánková nepostúpila do semifinále v kumite do 61 kg

EH - karate



kumite žien do 61 kg - eliminačná B-skupina:



Alessandra Mangiacaprová (Tal.) - Ingrida BAKOS SUCHÁNKOVÁ (SR) 2:1



Anita Seroginová (Ukr.) - BAKOS SUCHÁNKOVÁ 3:2



BAKOS SUCHÁNKOVÁ - Anna-Johanna Nilssonová (Švéd.) 4:0



Bielsko-Biala 23. júna (TASR) - Slovenská karatistka Ingrida Bakos Suchánková nepostúpila z eliminačnej B-skupiny na III. európskych hrách, keď uspela iba v jednom z troch piatkových zápasov kumite v kategórii do 61 kg.V poľskom meste Bielsko-Biala najprv podľahla Talianke Alessandre Mangiacaprovej 1:2 a následne Ukrajinke Anite Seroginovej 2:3. Záverečné víťazstvo nad Annou-Johannou Nilssonovou zo Švédska (4:0) jej už nestačilo na postup do semifinále.Bakos Suchánková skončila vo svojej skupine na treťom mieste, celkovo obsadila v kumite do 61 kg piatu priečku. Semifinále bolo na programe o 15.30 h, finále o 17.30.