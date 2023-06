EH: Kickboxer Barák neuspel vo štvrťfinále vo full kontakte

EH - kickbox



muži - full kontakt - do 63,5 kg



štvrťfinále:



Farid Aghamoghlanov (Azer.) - Filip BARÁK (SR) 3:0 na body (10:3, 13:4, 11:4)







ženy - full kontakt - do 60 kg:



štvrťfinále: Mariell Gaassan Straumeová (Nór.) - Barbora MAYEROVÁ (SR) 3:0 (13:8, 14:5, 14:10)







ženy - point fighting - do 60 kg:



štvrťfinále: Funda Gulecová (Tur.) - Michaela GÓRALCZYKOVÁ (SR) 22:18

Krakov 30. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v kickboxe Filip Barák neuspel vo štvrťfinále vo full kontakte do 63,5 kg na III. európskych hrách. V piatkovom súboji v Krakove prehral s Faridom Aghamoghlanovom z Azerbajdžanu.Aghamoghlanov sa po troch kolách tešil v Cracovia Arene z jednomyseľného víťazstva na body (10:3, 13:4, 11:4). V semifinále sa stretne s nórskym reprezentantom Miltonom Americom Barriosom Galarretom.Vo štvrťfinále podľahli aj dve slovenské kickboxerky. Barbora Mayerová prehrala vo full kontakte do 60 kg s Nórkou Mariell Gaassan Straumeovou (0:3), v point fightingu do 60 kg Michaela Góralczyková nestačila na Fundu Gulecovú z Turecka (18:22).