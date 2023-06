EH: Myšák so Sidovou postúpili do semifinále mixu K2 na 200 m

Krakov 22. júna (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Denis Myšák, Bianka Sidová postúpil na Európskych hrách v Poľsku do semifinále mixu na 200 m. V druhej rozjazde finišoval na jazere Kryspinow tretí so stratou 1,258 s na víťazný ukrajinský tandem Nataliia Dokitenková, Oleksander Zajcev, ktorý sa prebojoval priamo do finále.