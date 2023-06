Mesíková nepostúpila do 2. kola na strednom mostíku

letné skoky žien na strednom mostíku HS 195:



1. Jacqueline Seifriedsbergerovýá (Rak.) 262,6 b., 2. Nina Prevcová (Slov.) 262,3, 3. Marita Kramerová (Rak.) 242,6...32. Tamara MESÍKOVÁ (SR) 61,5



Krakov 27. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková nepostúpila do 2. kola súťaže na strednom mostíku HS 105 na Európskych hrách v Poľsku. V 1. kole dosiahla na mostíku s keramickou stopou výkon 67,5 m a so ziskom 61,5 bodu obsadila 32. miesto.Od postupu medzi elitnú tridsiatku ju delilo 4,5 b. Zo zisku zlata sa tešila Rakúšanka Jaqueline Seifriedsbergerová, ktorá triumfovala o tri desatiny bodu pred Slovinkou Ninou Prevcovou. Aj bronz putuje do Rakúska zásluhou Marity Kramerovej, ktorá zaostala za Seifriedsbergerovou o 20 bodov.