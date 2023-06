EH: Slovenky budú v skeete tímov bojovať o zlato, majú istotu medaily

Vroclav 27. júna (TASR) - Slovenské strelkyne postúpili na III. európskych hrách v Poľsku do súboja o zlaté medaily v skeete. V kvalifikácii tímovej súťaže obsadilo trio Danka Barteková, Vanesa Hocková a Monika Štibravá prvú priečku a v popoludňajšom finále (15.45 h) sa stretne s Talianskom. Slovenská výprava tak má už istotu štvrtého cenného kovu z hier, minimálne striebra.



Na strelnici v meste Vroclav štartovalo iba päť tímov a Slovenky sa hneď po úvodnej časti usadili na čele, keď zo 75 terčov v prvej položke netrafili iba tri. Barteková, Hocková i Štribravá mali zhodný nástrel 24 a náskok štyroch bodov pred Azerbajdžanom a Českom. Slovenky zopakovali rovnaký výkon aj v druhej položke, po ktorej viedli so 144 bodmi pred ČR (137) a Azerbajdžanom (134). V záverečnej tretej fáze kvalifikácie svoj náskok ešte zveľadili, keď v nej Barteková i Hocková dosiahli stopercentnú bilanciu. Slovenky do boja o prvenstvo postúpili výkonom 216, Talianky trafili 208 terčov a vďaka úspešnému finišu sa dostali do finále. Do súboja o bronz sa prebojovali Česko (203) a Azerbajdžan (196). Piate skončilo Turecko (186).



Slovensko má zatiaľ na EH v Poľsku na konte tri medaily - strelkyňa Kamila Novotná vybojovala striebro vo vzduchovej puške a bronz si vybojovali atléti Ján Volko v behu na 200 metrov a Gabriela Gajanová v behu na 800 metrov.