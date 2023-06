EH: Slovenky prehrali v osemfinále tímovej súťaže so Švédskom 2:3

osemfinále tímovej súťaže žien:



SLOVENSKO - Švédsko 2:3



Ema Labošová, Barbora Balážová - Filippa Isabell Bergandová, Christina Hanna Kallbergová 3:1 (4, -4, 8, 10)



Tatiana Kukuľková - Linda Amanda Bergströmová 1:3 (-4, -6, 5, -11)



Balážová - Kallbergová 3:2 (-9, 9, -5, 7, 8)



Kukuľková - Bergandová 2:3 (-4, 7, -6, 7, -6)



Labošová - Bergströmová 0:3 (-7, -6, -6)

Krakov 28. júna (TASR) - Slovenské stolné tenistky nepostúpili do štvrťfinále tímovej súťaže na Európskych hrách v Krakove. V osemfinálovom dueli prehrali so Švédskom 2:3. Slovenky viedli 1:0 i 2:1, no napokon neuspeli, keď Ema Labošová podľahla v rozhodujúcej dvojhre švédskej jednotke Linde Amande Bergströmovej 0:3 na sety.uviedol pre portál olympic.sk tréner slovenskej ženskej reprezentácie Jaromír Truksa.Balážovú mrzelo, že dobre rozohratý zápas Slovenky nedotiahli do víťazného konca. "