EH: Tužinský nepostúpil do finále vzduchovej pištole 10 m

Vroclav 22. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský nepostúpil do finále vzduchovej pištole 10 m na Európskych hrách v Poľsku. V kvalifikácii obsadil 32. miesto nástrelom 568 bodov, na postupovú osmičku mu ich chýbalo 10.



Tužinský bol pred EH v pozícii svetovej pištoliarskej jednotky. V tejto sezóne má na konte triumf zo SP v Káhire a šieste miesto z ME v Talline. Vo Vroclave bola jeho cieľom olympijská miestenka. "Sklamanie u Juraja je naozaj veľké. Uvedomuje si, že je jeden z najlepších pištoliarov v Európe, momentálne je aj na popredných miestach svetového rebríčka. Neostáva nám nič iné, len sa dať dokopy a začať sa pripravovať na majstrovstvá sveta, kde to tiež nebude jednoduché," povedal k výkonu strelca tréner Miroslav Marko pre webstránku olympic.sk