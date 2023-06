EH: Teqballisti Rodman so Zušťákovou sa prebojovali do štvrťfinále

EH - teqball:



miešaná štvorhra - D-skupina:



Branislav RODMAN, Karina ZUŠŤÁKOVÁ (SR) - Szabolcs Ilyes, Katalin Daková (Rum.) 2:0 (10, 11)



RODMAN, ZUŠŤÁKOVÁ - Lionel Beyer, Elisa Lancheová (Fr.) 2:0 (11, 5)



Marek Podkwap, Alicja Bartnická (Poľ.) - RODMAN, ZUŠŤÁKOVÁ 2:0 (5, 9)

Krakov 30. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v teqballe Branislav Rodman a Karin Zušťáková postúpili do štvrťfinále miešanej štvorhry na Európskych hrách v Krakove-Malopoľsku. V základnej D-skupine vyhrali dva z troch súbojov a obsadili v nej druhé miesto za domácimi Poliakmi.Rodman so Zušťákovou najprv v Krakove zdolali rumunskú dvojicu Szabolcs Ilyes, Katalin Daková 2:0 na sety, následne si rovnakým spôsobom poradili aj s francúzskym párom Lionel Beyer, Elisa Lancheová. Na ich postupe už nič nezmenila ani prehra so suverénnym domácim duom Marek Podkwap, Alicja Bartnická (0:2). V piatkovom štvrťfinále (po 14.00 h) na nich čakali Maďari Lea Vasasová a Balázs Katz.