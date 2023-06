EH: Triebeľová nestačila v súboji kategórie do 75 kg na Geminiovú

Európske hry - box:



ženy - do 50 kg - 2. kolo:



Wassila Lkhadiriová (Fr.) – Nicole ĎURÍKOVÁ (SR) 5:0 na body







ženy - do 75 kg - 2. kolo:



Melissa Geminiová (Tal.) - Jessica TRIEBEľOVÁ (SR) 4:1 na body



Nowy Targ 27. júna (TASR) – Slovenská boxerka Jessica Triebeľová prehrala na Európskych hrách v druhom kole. V kategórii do 75 kg nestačila v utorok v Nowom Targu na Talianku Melissu Geminiovú, ktorej podľahla 1:4 na body. V tej istej fáze vypadla aj ďalšia Slovenka Nicole Ďuríková (do 50 kg).zhodnotila Triebeľová svoj výkon proti bronzovej medailistke do 70 kg z vlaňajších ME v Budve. Slovenka sa vrátila tento rok k amatérskemu boxu po prestávke, informoval o tom web olympic.sk.Ďuríková nestačila v utorok na Francúzsku Wassilu Lkhadiriovú, o ktorej triumfe rozhodlo všetkých päť rozhodcov. Pre dvadsaťročnú boxerku to bolo taktiež prvé vystúpenie na tohtoročných Európskych hrách.