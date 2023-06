EH: Vodní slalomári SR do semifinále C1 so šiestimi loďami

Krakov 30. júna (TASR) - Všetkých šesť slovenských lodí sa prebojovalo do semifinále C1 na III. európskych hrách v Krakove. Spomedzi trojice kanoistov si už v prvom kole kvalifikácie zaistili postup Alexander Slafkovský a Marko Mirgorodský, v opravnej jazde následne uspel aj Matej Beňuš. Medzi ženami sa do semifinále kvalifikovali priamo z úvodnej jazdy všetky tri Slovenky Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová.



Slafkovský dosiahol v kvalifikácii čas 93,66 s a postúpil čistou jazdou z 12. miesta. Nasledoval ho Mirgorodský, ktorý bol s jednou chybou pätnásty (94,34). Najlepší výkon v prvých jazdách predviedol Nemec Franz Anton (90,93). Beňuš sa po dvoch ťukoch nezmestil do postupovej dvadsiatky 1. kola, keď sa časom 97,69 s zaradil na 26. pozíciu, v druhom kvalifikačnom kole však už nezaváhal a vybojoval si postup treťou najlepšou jazdou (93,99).



Paňková postúpila do semifinále šiestym najlepším výkonom v 1. kole, keď s jednou chybou na desiatej bránke zaznamenala čas 105,58. V prvej kvalifikačnej jazde uspeli aj Stanovská, ktorá bola desiata (107,12), a Luknárová vďaka devätnástemu času (111,11). Najrýchlejšiu jazdu predviedla Nemka Elena Liliková (102,06).



Podujatie je pre vodných slalomárov zároveň aj majstrovstvami Európy. Semifinále a finále C1 mužov i žien je na programe v nedeľu.