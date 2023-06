EH: Volko vyhral stovku v II. divízii ME v sezónnom osobnom maxime

Chorzów 20. júna (TASR) - Šprintér Ján Volko vyhral v utorok svoj beh na 100 m na Európskych hrách v Poľsku a pre slovenský tím získal maximálny počet 16 bodov do hodnotenia II. divízie ME. Časom 10,24 s si vylepšil o dve stotiny sezónne maximum. Medailisti na EH vo všetkých atletických disciplínach budú známi až po ukončení bojov v prvej divízii európskeho šampionátu, ktorá sa začne v piatok.



Atléti na štadióne Silesia v Chorzówe odštartovali program Európskych hier, ktoré slávnostne otvoria v stredu v Krakove a potrvajú do 2. júla. Slovensko na multišportovom podujatí reprezentuje celkovo 144 športovcov. Boje v II. divízii ME atlétov budú pokračovať aj v stredu a vo štvrtok, prvé tri družstvá postúpia do I. divízie a posledné tri zostúpia do III. divízie. Slováci cestovali do Poľska s ambíciou skončiť v strede 16-členného poľa tímov.



Volko získal pred štyrmi rokmi na EH v Minsku na stovke striebro, v Chórzowe potvrdil pozíciu najväčšieho favorita medzi bežcami tímov z druhej divízie. Vo štvrtej dráhe si v závere udržal za sebou Estónca Karla Erika Nazarova (10,29) a zdolal ho o päť stotín. V rovnakej disciplíne žien obsadila jeho krajanka Monika Weigertová piate miesto výkonom 11,51 s.



Piata skončila aj kladivárka Veronika Kaňuchová výkonom 65,54 m. Pre tím vybojovala 12 bodov, no spokojná nebola. "Nie je to výkon, ktorý som chcela, mám na viac, čo ukázala aj rozcvička. Verila som, že hodím oveľa ďalej. Urobila som malé technické chyby, ktoré ma pripravili o lepší výsledok," citoval Kaňuchovú portál olympic.sk. V guliarskom sektore sa Monika Marjová lúčila už po prvých troch pokusoch, keď jej 13,19 m stačilo iba na 14. pozíciu. V disku obsadila Barbora Jakubcová 13. miesto (44,71 m).



Žofia Naňová mala premiéru na veľkom podujatí a finišovala v behu na 5000 m v osobnom rekorde i národnom výkone roka 16:31,19 min na 8. priečke. Výrazne si vylepšila svoje osobné maximum. "Tabuľkovo som bola okolo 10., 11. miesta. Chcela som bežať ešte o čosi rýchlejšie. Nevadí, bola to veľmi dobrá skúsenosť," zhodnotila Naňová. Výkonom sa posunula na piatu priečku v historických tabuľkách SR, pripomenul web atletika.sk.



V behu na 400 m obsadila Alexandra Bezeková v prvom behu druhú priečku v novom slovenskom maxime sezóny 52,85. Celkovo pre slovenský tím získala za deviaty najlepší čas dňa osem bodov do hodnotenia tímových majstrovstiev Európy. "Bežalo sa mi veľmi dobre. Môžem byť spokojná, urobila som maximum pre seba i pre tím," uviedla Bezeková.



Medzi mužmi obsadil Šimon Bujna na štvorstovke za 46,89 s v súčte dvoch behov ôsme miesto. V stípli na 3000 m finišoval Dávid Mazúch na 9. priečke za 9:01,75 min. Osobný rekord na 800 m i slovenský výkon roka na tejto trati zabehol Filip Bielek časom 1:50,18 min. Devätnásťročný bežec stiahol z osobného maxima 64 stotín. Matúš Blšták bol v trojskoku so 14,75 m dvanásty. V žrdi vyhral Alan Černý svoju B-skupinu výkonom 490 cm, čo je slovenský výkon roka i jeho osobný rekord.



V programe Európskych hier 2023 je spolu 26 športov, pričom v troch z nich (cyklistika, kanoistika a plavecké športy) po dve odvetvia. Slovenskí športovci nastúpia celkovo v 20 športoch, resp. odvetviach.