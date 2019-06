Bačíková po cestných pretekoch: Bojovala som sama so sebou

Minsk 22. júna (TASR) - Úvodný z piatich štartov na II. európskych hrách v Minsku nevyšiel Alžbete Bačíkovej podľa predstáv. Na trati pretekov s hromadným štartom sa poriadne vytrápila a nakoniec prišla do cieľa na 57. miesto.

Minsk 22. júna (TASR) - Úvodný z piatich štartov na II. európskych hrách v Minsku nevyšiel Alžbete Bačíkovej podľa predstáv. Na trati pretekov s hromadným štartom sa poriadne vytrápila a nakoniec prišla do cieľa na 57. miesto. Nenaplnila tak svoj cieľ pretaviť do úspešného výsledku výkony zo začiatku sezóny.



Už po príchode do stanu slovenského tímu bolo vidieť, že preteky jej zobrali nesmierne veľa síl. Ťažko chodila i dýchala a pred novinárov predstúpila až po niekoľkých minútach odpočinku v tieni a vyjazdení sa. "Čakala som od seba viac, ale bohužiaľ som si pretrpela asi najhoršie preteky v živote. Som šťastná, že som ich vôbec dokončila, pretože som mala zajačie úmysly," priznala. "Išlo sa mi naozaj otrasne, párkrát som cez preteky aj vracala. Navyše som chytila kŕč do lýtka. Nebojovala som so súperkami, ale sama so sebou."



Napriek všetkým problémom sa dlho držala v hlavnom pelotóne, vypadla z neho až v záverečnom okruhu pred kopcom. "Prvé štyri kolá boli celkom fajn, aj ten kopec som išla v prednej časti pelotónu. Aj som zo seba mala dobrý pocit, no potom to bolo len horšie a horšie. Je to škoda, pretože takýto dobrý profil už asi len tak nebude."



Dvadsaťdeväťročná Bačíková musí po nevydarených pretekoch čo najrýchlejšie zregenerovať, keďže do Minsku si pripravila náročnú kombináciu cestnej cyklistiky a dráhy. V utorok ju čaká časovka, v piatok až nedeľu tri disciplíny na velodróme. "Program je nabitý, ale som za to vďačná. Začiatok sezóny sa mi vydaril na ceste a chcela som zužitkovať svoje výsledky, ktoré som si odmakala. Bolo to také prirodzené vyvrcholenie. Na dráhe ma čaká scratch, omnium a madison, je to rovnaký program ako na SP a je tam aj čas na regeneráciu," dodala.