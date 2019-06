Slovenská kanoistka Mládková postúpila do finále K1 na 500 m

Slovenský reprezentant Ákos Gacsal obsadil v semifinále K1 na 1000 m šieste miesto a v stredu bude bojovať v B-finále.

Minsk 25. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Ivana Mládková postúpila do finále K1 na 500 m na II. európskych hrách v Minsku. V jej utorňajšom semifinále skončila na treťom mieste.



Slovenský reprezentant Ákos Gacsal obsadil v semifinále K1 na 1000 m šieste miesto a v stredu bude bojovať v B-finále. Singlkanoista Matej Rusnák dopádloval v semifinále C1 na 1000 m na piatej priečke a do finále neprenikol.



Mariana Petrušová s Jessicou Zatlkajovou skončili v semifinále K2 na 500 m na siedmej pozícii a do finále sa tiež nedostali. Ženské deblkanoe Lucia Valová, Hana Mikéciová finišovalo v semifinále C2 na 500 m na šiestej pozícii a do finále tiež nepostúpilo.