EH 2019: Karatistka Kopúňová nepostúpila do semifinále v kumite

Slovenka prehrala všetky tri sobotné zápasy kumite v kategórii do 68 kg.

Minsk 29. júna (TASR) - Slovenská karatistka Miroslava Kopúňová nepostúpila z eliminačnej A-skupiny na II. európskych hrách v Minsku, keď prehrala všetky tri sobotné zápasy kumite v kategórii do 68 kg. Postupne podľahla Francúzske Alizee Agierovej (0:2), Talianke Silvii Semerarovej (1:5) a Irine Zareckej z Azerbajdžanu (0:6).



"Zápasy boli veľmi zlé. V prvom s Francúzskou som jej viac menej druhý bod darovala, keďže som netrafila techniku. V druhom dali prvý bod Talianke a mne až na kartu. Vedela som, že som bola prvá a keby dali ten bod iba mne, mohol sa zápas vyvíjať úplne inak. Keďže som prvé dva zápasy prehral, v treťom už mi o nič nešlo a tak som do toho aj išla. Necítila som sa dobre a bolo to vidieť," povedala.



Kopúňovej sa tak nepodarilo nadviazať na úspech z vlaňajšieho novembra, keď získala na MS bronzovú medailu. "Necítila som sa dobre, možno to bolo mojou nepripravenosťou, neviem," zamyslela sa. Podľa jej slov bol európsky turnaj ťažší ako svetový šampionát. "Pretože na svete je veľa dievčat z rôznych krajín a rôznej úrovne, takže tam môže vyjsť lepšie los, nepoznáme sa medzi sebou tak, ako keď bojujeme len Európanky. Navyše, krajiny ako Azerbajdžan, Taliansko a Francúzsko patria medzi tie najlepšie," dodala.



Tréner Jozef Poliak neskrýval sklamanie po vystúpení svojej zverenkyne. "Mala ťažký žreb, ale na to sa nedá vyhovárať. Tie súperky už v zápasoch zdolala, takže si myslím, že to mohlo dopadnúť lepšie. Náš šport je o každej chybe, každej sekunde. Vravela, že nemala svoj deň a asi ho naozaj nemala, pretože toto nebol jej bežný prejav," povedal.