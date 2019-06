EH 2019: Michňák obsadil šieste miesto na koni s držadlami

V nedeľnom šesťčlennom finále dostal známku 11,966.

Minsk 30. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej gymnastike Slavomír Michňák zopakoval na II. európskych hrách v Minsku rovnaké umiestnenie ako na tých premiérových pred štyrmi rokmi v Baku. I keď od seba vo finále čakal viac, šieste miesto na koni s držadlami ho potešilo i preto, že sa do Bieloruska dostal vlastne až na poslednú chvíľu.



Dvadsaťšesťročný reprezentant sa dozvedel o svojom štarte len dva dni pred samotným podujatím, keď Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) využil dodatočne prerozdelenú miestenku, a tak sa naňho špeciálne nepripravoval. Aj preto si vybral štart len na jednom náradí. V kvalifikácii predviedol dobrý výkon a so známkou 14,400 b postúpil do nedeľňajšieho finále zo šiesteho miesta. Tá by mu v ňom stačila na štvrtú priečku, no výkon z kvalifikácie nedokázal v boji o medaily zopakovať.



Rovnako ako pred štyrmi rokmi v Baku spadol a rovnako ako vtedy nakoniec obsadil šieste miesto, keď dostal známku 11,966 b. "Po výsledku z kvalifikácie som od seba očakával trošku viac. Nie som naštvaný, som trochu sklamaný, ale to patrí k športu. Bolo to o psychike. Išiel som už druhý a nestihol som sa dostatočne upokojiť. Keď sme vyšli do tej burácajúcej haly, bol som nervózny a bol som roztrasený," povedal člen VŠC Dukla, kde pôsobí od novembra.



Gymnastické súťaže sa na II. EH odohrávali v Aréne Minsk, multifunkčnom stánku s kapacitou 15.000 fanúšikov. Na nedeľňajšie finálové súboje bola naplnená asi z dvoch tretín. "Je to super pocit, že sa všetci na mňa pozerajú a ja som tam pre nich. Vidia to, na čom som 20 rokov pracoval a že som niečo dokázal. Na druhej strane je to znervózňujúce, pretože keď to nevyjde, je to pre mňa vnútorná hanba a s týmito pocitmi stále tak nejako bojujem."



Michňák má radšej, keď štartuje medzi poslednými, okrem toho, že má viac času na mentálnu prípravu, sleduje si aj výkony svojich súperov. To sa mu v nedeľu nepodarilo, keďže žreb mu prisúdil druhé miesto vo finálovej šestke. "Ak by som išiel štvrtý či piaty, bolo by to asi lepšie, ale čo už." Vo finále nastúpil po boku hviezdnych gymnastov, nechýbal medzi nimi olympijský víťaz Oleg Verňajev z Ukrajiny, či strieborný z OH v Riu de Janeiro Rus David Beľavskij, ktorý sa nakoniec tešil z triumfu.



Michňák priznal, že ak by aj zacvičil čisto, príliš by si asi nepolepšil. "Čo sa týka náročnosti mojej zostavy, tak ak by všetci zacvičili tie svoje bez chyby a ako majú a ja tiež, asi by som sa posunul tak o jednu priečku. Už som medzi týmito najlepšími bol niekoľkokrát vo finále, takže už sa cítim tak, že medzi nich patrím. No s tým, že viem, že sú stále niekde inde," uviedol.



Aby sa im priblížil a zvýšil si aj šancu na účasť na olympijských hrách, musí zvýšiť aj náročnosť svojich zostáv. Na tej na koni už pracuje. "Mám rozrobený ešte jeden prvok, ktorý by mi ju zodvihol a už by to bola olympijská zostava. Mal som zostavu s hodnotením 15,900 a keď som si pozeral výsledky z poslednej olympiády, tak tie známky neboli príliš vyššie - 16,200, 16,300. Jedine Max Whitlock má zostavu so 16,800, ale on je zase z inej planéty. Ten prvok by mi posunul zostavu o také štyri desatiny, no potom ju ešte zacvičiť." Nový prvok by mohol predviesť už na jesenných majstrovstvách sveta (4.-13. októbra, Stuttgart): "Mám to v pláne, ale ešte uvidím, ako mi to pôjde."



Ďalší cieľ je dostať sa na budúcoročné OH do Tokia, tam však vedie cesta cez viacboj a pre Michňáka to znamená zlepšiť všetky zostavy. "Bude to o jeden prvok viac v každej, alebo tie, ktoré robím ešte sťažiť. Nebude to ľahké, ale inak to nepôjde a verím, že to dám," dodal.