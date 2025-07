Ehlers uzavrel 6-ročný kontrakt s Carolinou,zarobí 51 miliónov dolárov

Raleigh 3. júla (TASR) - Dánsky hokejový útočník Nikolaj Ehlers bude pokračovať v zámorskej NHL v drese Caroliny. S Hurricanes podpísal ako neobmedzený voľný hráč šesťročný kontrakt v celkovej hodnote 51 miliónov dolárov. Ročne si zarobí 8,5 milióna USD, informovala oficiálna stránka klubu.



Dvadsaťdeväťročný krídelník doteraz hral v profilige len za Winnipeg, Jets ho draftovali v roku 2014 z 9. miesta (1. kolo). Počas desiatich sezón odohral 674 zápasov v základnej časti NHL a zaznamenal 520 bodov (225+295). V play off nastúpil v 45 dueloch, strelil deväť gólov a pridal 12 asistencií. Ehlers strelil 20 a viac gólov v ôsmich z desiatich ročníkov. „Nikolaj bol 1. júla najlepším voľným hráčom a sme hrdí, že si vybral Carolinu za svoj domov. Je to kvalitný krídelník a veľmi dobre zapadne do nášho mužstva,“ uviedol generálny manažér klubu Eric Tulsky.



V minulej sezóne absolvoval 69 stretnutí v dlhodobej časti a mal 63 bodov (24+39). V klubových produktivite bol tretí v počte bodov, štvrtý v góloch a asistenciách. Pridal aj osem duelov vo „vyraďovačke“ za Jets, strelil päť gólov a mal aj dve asistencie. Winnipeg vypadol v semifinále Západnej konferencie s Dallasom Stars. Po ročníku mu vypršla platnosť sedemročnej zmluvy v hodnote 42 miliónov (6 miliónov ročne).



Ehlers reprezentoval Dánsko na viacerých medzinárodných turnajoch. Na MS sa predstavil päťkrát, naposledy tento rok počas domáceho šampionátu. Aj vďaka jeho presnému zásahu vo štvrťfinále Dáni šokujúco vyradili Kanadu (2:1), no nakoniec skončili bez cenného kovu. V zápase o 3. miesto podľahli Švédom 2:6.