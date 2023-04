Ehrhoff obnovil po 5 rokoch kariéru, podpísal zmluvu s Krefeldom

Krefeld 26. apríla (TASR) - Štyridsaťročný nemecký obranca Christian Ehrhoff obnovil svoju hokejovú kariéru a bude opäť súčasťou Krefeldu. Veterán mal podpísať ročnú zmluvu a pomôcť Pinguine v sezóne 2023/2024 v druhej najvyššej nemeckej súťaži. Informovala o tom oficiálna webová stránka Krefeldu.



Ehrhoff strávil v NHL 12 sezón, je strieborný medailista zo ZOH 2018 v Pjongčangu a naposledy pôsobil na ľade ako hráč v sezóne 2017/2018. Skúsený zadák hral v NHL za Vancouver, San Jose, Buffalo, Pittsburgh, Los Angeles a Chicago. V profilige odohral 789 zápasov a získal 340 bodov (73+266). V play off má Ehrhoff na konte 73 duelov a 34 bodov (7+27)..



"Na konci sezóny počas play-off som zažil atmosféru v našej Yayla Aréne a povedal som si, že by som chcel byť opäť súčasťou tímu. S rodinou som veľmi o tomto rozhodnutí nemusel vyjednávať. Manželka ma okamžite povzbudila a moje rozhodnutie sa jej páči. Hovoril som aj so svojimi deťmi a opýtal som sa ich, či by som mal opäť hrať hokej za Krefeld. Aj oni boli veľmi nadšené. Mám teda plnú podporu svojej rodiny, čo je samozrejme pri návrate tiež veľmi dôležité," povedal Ehrhoff o svojom rozhodnutí.



Ehrhoff má aj bohaté medzinárodné skúsenosti s nemeckou reprezentáciou. Obranca sa zúčastnil na ôsmich majstrovstvách sveta a štyroch olympiádach. Zahral si aj v tíme Európy na Svetovom pohári, kde získal striebro.