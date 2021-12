EHT: Rusko porazilo Kanadu na Channel One Cupe v Moskve

EHT - Channel One Cup (Moskva):



Rusko - Kanada 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)



Góly: 5. Korškov, 29. Jelesin, 40. Nesterov, 41. Šipačov - 28. Gormley, 48. Audette, 59. O'Dell





Moskva 15. decembra (TASR) - Ruskí hokejisti úspešne vstúpili do domáceho turnaja Channel One Cup v Moskve. V stredajšom úvodnom stretnutí zdolali v CSKA Aréne Kanadu 4:3. Rusi viedli na začiatku tretej tretiny 4:1 a o víťazovi sa zdalo byť rozhodnuté, no súper dvoma gólmi zdramatizoval zápas a v závere bol veľmi blízko k vyrovnávajúcemu gólu.Channel One Cup (Pohár Prvého kanála) je súčasť seriálu Euro Hockey Tour, okrem štyroch účastníkov EHT (Rusko, Česko, Švédsko a Fínsko) na ňom štartuje aj kanadský výber zložený z hráčov z európskych líg.