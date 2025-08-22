< sekcia Šport
Eindhoven angažoval 19-ročného Wannera z Bayernu Mníchov
Ofenzívu Mníchova toto leto oslabili odchody Kingsleyho Comana, Leroya Saneho, Thomasa Müllera či Mathysa Tela, pripomenula agentúra DPA.
Autor TASR
Eindhoven 22. augusta (TASR) - Holandský futbalový klub PSV Eindhoven angažoval Paula Wannera z Bayernu Mníchov. S 19-ročným ofenzívnym stredopoliarom podpísal päťročnú zmluvu.
Wanner prišiel do mládežníckej akadémie Bayernu v roku 2018. Debut v A-tíme si pripísal vo veku 16 rokov, no celkom zaň odohral len osem zápasov. Uplynulú sezónu strávil na hosťovaní v Heidenheime, rok predtým v druholigovom Elversbergu.
