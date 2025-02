Eintracht Frankfurt dostal v roku 2022 ponuku podpísať Ronalda

Berlín 11. februára (TASR) - Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt dostal po triumfe v Európskej lige v roku 2022 možnosť podpísať Cristiana Ronalda. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním na denník Bild.



"Vtedy kontaktovali hovorcu predstavenstva Axela Hellmanna. Prišiel za mnou a povedal, že môžeme podpísať Ronalda. Opýtal som sa ho, či si robí srandu," povedal športový riaditeľ klubu Markus Krösche v podcaste Phrasenmäher denníka Bild.



V tom čase Ronaldo a jeho vtedajší klub Manchester United nepostúpili do Ligy majstrov, keďže v Premier League skončili na šiestom mieste. Ronaldov agent dokonca poslal prestupovú ponuku, no Krösche priznal, že si ju ani neprečítal. "Okamžite mi bolo jasné, že to nedáva veľký zmysel. Raz som hovoril s bývalým riaditeľom Juventusu o tom, akú veľkú pozornosť Ronaldo prináša, keď mení klub. Pre Eintracht by to bol jednoducho príliš veľký prestup," dodal Krösche. Ronaldo napokon posilnil klub zo Saudskej Arábie Al Nassr