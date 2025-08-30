< sekcia Šport
Eintracht Frankfurt zdolal Hoffenheim 3:1
Prvý bod v novom ligovom ročníku získal Bayer Leverkusen, ktorý remizoval v Brémach s Werderom 3:3.
Autor TASR
Berlín 30. augusta (TASR) - Futbalisti Eintrachtu Frankfurt sú zatiaľ v novom ročníku nemeckej Bundesligy stopercentní. V sobotňajšom dueli 2. kola zvíťazili na pôde Hoffenheimu 3:1. O svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase, keď dvakrát skóroval japonský reprezentant Ricu Doan.
Prvý bod v novom ligovom ročníku získal Bayer Leverkusen, ktorý remizoval v Brémach s Werderom 3:3. Dva góly „farmaceutov" vsietil český útočník Patrick Schick, domáci vyrovnali v 90+6. minúte zásluhou Abdoula Karima Coulibalyho. Lipsko zdolalo doma Heidenheim 2:0. Na začiatku druhého polčasu sa presadil Rakúšan Christoph Baumgartner a v 78. minúte pridal druhý gól Romulo.
Bundesliga - 2. kolo:
VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)
Gól: 79. Andres
RB Lipsko - 1. FC Heidenheim 2:0 (0:0)
Góly: 48. Baumgartner, 78. Romulo
TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2)
Góly: 90+2. Prömel - 17. a 27. Doan, 51. Uzun
Werder Brémy - Bayer Leverkusen 3:3 (1:2)
Góly: 45. a 77. Schmidt (prvý z 11 m), 90+6. Coulibaly - 5. a 64. Schick (druhý z 11 m), 26. Tillman, ČK: 63. Stark (Werder) po druhej ŽK
