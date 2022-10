Eisbären Berlín - Mountfield Hradec Králové 3:7, Cingeľ 1+1

B-skupina:



TPS Turku - Grizzlys Wolfsburg 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Góly: 58. Kivihalme – 15. Klos, 23. Jeffrey, 44. Murray, 60. Bittner







Olimpija Ľubľana - EV Zug 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)



Góly: 50. Čimžar – 8. Simion, 20. a 33. O´Neill







tabuľka B-skupiny:



1. EV Zug 5 4 1 0 0 22:7 14*



2. Wolfsburg 5 3 0 1 1 20:12 10*



3. TPS Turku 5 2 0 0 3 9:18 6



4. Ľubľana 5 0 0 0 5 7:21 0



* - postup do ďalšej fázy







C-skupina:



EHC Red Bull Mníchov - Tappara Tampere 3:4 pp a sn (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 19. Eder, 33. Lutz, 41. Street – 15. Tuulola, 44. Virta, 48. Henriksson, rozh. nájazd Ojamäki







tabuľka C-skupiny:



1. Red Bull Mníchov 5 3 1 1 0 21:11 12*



2. Tappara Tampere 5 3 1 1 0 16:9 12*



3. Rapperswil-Jona Lakers 5 1 1 1 2 15:18 6



4. HC SLOVAN BRATISLAVA 5 0 0 0 5 8:22 0



* - postup do ďalšej fázy







E-skupina:



Red Bull Salzburg - Fribourg-Gottéron 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 34. Kuokkanen







tabuľka E-skupiny:



1. Fribourg 5 4 0 0 1 9:3 12*



2. Salzburg 5 0 3 1 1 10:9 7



3. Ilves 5 1 1 1 2 10:10 6



4. Stavanger 5 1 0 2 2 6:13 5



* - postup do ďalšej fázy







G-skupina:



Eisbären Berlín - Mountfield Hradec Králové 3:7 (1:0, 2:2, 0:5)



Góly: 20. a 34. Boychuk, 22. White – 28. Veselý, 38. Smoleňák (CINGEĽ), 47. a 49. Blain, 53. Klíma, 54. CINGEĽ, 60. Jergl (OKULIAR)







tabuľka G-skupiny:



1. Frölunda 5 4 0 0 1 27:12 12*



2. H. Králové 5 4 0 0 1 21:15 12*



3. Eisbären 5 2 0 0 3 19:21 6



4. Grenoble 5 0 0 0 5 11:30 0



* - postup do ďalšej fázy

Bratislava 5. októbra (TASR) - Hokejisti nemeckého tímu Grizzlys Wolfsburg zdolali v stredajšom zápase B-skupiny Ligy majstrov TPS Turku 4:1. Vďaka triumfu si zabezpečili druhé miesto v tabuľke a postup do vyraďovacej fázy.V "céčku" si hráči fínskeho tímu Tappara Tampere poradili s nemeckým EHC Red Bull Mníchov 4:3 po samostatných nájazdoch.Hráči českého tímu Mountfield Hradec Králové vyhrali na ľade Eisbärenu Berlín 7:3 v priamom súboji o postup z G-skupiny. V drese hostí sa presadili aj slovenskí útočníci. Lukáš Cingeľ zaznamenal gól a asistenciu, Oliver Okuliar mal bilanciu 0+1.