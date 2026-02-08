< sekcia Šport
Eitrem získal zlato v pretekoch na 5000 m
Pred ním získala v rovnaký deň zlato snoubordistka Zuzana Maděrová.
Autor TASR
Miláno 8. februára (TASR) - Nórsky rýchlokorčuliar Sander Eitrem získal zlato na ZOH 2026 v pretekoch na 5000 m, v ktorých triumfoval v olympijskom rekorde 6:03,95 min. V cieli mal náskok 2,53 sekundy pred českým reprezentantom Metodějom Jílekom. Bronz si vybojoval domáci Talian Riccardo Lorello (+5,27).
Eitrem potvrdil svoju formu a nadviazal na svoj výkon z 26. januára tohto roka, keď ako prvý rýchlokorčuliar v histórii dosiahol v tejto disciplíne čas pod 6 minút (5:58,52). Eitrem aj Jílek sa proti sebe postavili v deviatom súboji finálového programu. Ten ponúkol zo všetkých desiatich najrýchlejšiu konfrontáciu, pričom doterajší olympijský rekord by prekonal aj čas Jíleka. Obaja sa pod piatimi kruhmi predstavili premiérovo, 19-ročný Čech získal pre svoju krajinu druhú medailu na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Pred ním získala v rovnaký deň zlato snoubordistka Zuzana Maděrová.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - rýchlokorčuľovanie
muži - 5000 m:
1. Sander Eitrem (Nór.) 6:03,95 min., - olympijský rekord, 2. Metoděj Jílek (ČR) +2,53 s, 3. Riccardo Lorello (Tal.) +5,27, 4. Davide Ghiotto (Tal.) +5,62, 5. Timothy Loubineaud (Fr.) +7,20, 6. Peder Kongshaug (Nór.) +7,36, 7. Chris Huizinga (Hol.) +7,63, 8. Casey Dawson (USA) +7,93, 9. Stijn van de Bunt (Hol.) +8,99, 10. Gabriel Gross (Nem.) +10,45
