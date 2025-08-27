< sekcia Šport
EK: Guľova Riga doháňa manko so Spartou: „Doma kvalitu máme“ - PREHĽAD
Slovenskú stopu bude mať opäť duel Servette Ženeva a Šachtaru Doneck, dres švajčiarskeho klubu si oblieka útočník Samuel Mráz.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Konferenčná liga (KL) tento týždeň spozná mená účastníkov hlavnej fázy. V odvetách play off o ňu bude bojovať Sparta Praha so slovenským kapitánom Lukášom Haraslínom proti tímu Adriána Guľu FC Riga. Miestenku si skúsi vybojovať aj Baník Ostrava v kádri s viacerými slovenskými futbalistami.
Sparta to má po úvodnom domácom stretnutí rozohrané dobre. Po víťazstve 2:0 si do Lotyšska nesie dvojgólový náskok a darí sa jej aj v domácej súťaži, v ktorej si cez víkend vybojovala už piaty triumf v rade. V nedeľnom mestskom derby zdolala Duklu 3:2 a po šiestich kolách je na čele tabuľky. Staronový tréner tímu Brian Priske sa však musí vyrovnať s viacerými absenciami a nechce zaspať na vavrínoch. „Už vieme, aký dobrý protivník proti nám stojí. S individuálnou kvalitou, ktorá vie zápas sťažiť. Dúfam, že sme sa ja, realizačný tím aj hráči, z úvodného stretnutia poučili viac ako súper. Vedia byť nepríjemní, hrať futbal v rýchlosti, intenzívne a tvrdo. Určite náš nedeľný ligový duel s Duklou sledovali z gauča a budú dobre pripravení,“ uviedol pre portál idnes.cz.
Guľa, ktorý v minulosti viedol Dunajskú Stredu, Žilinu či slovenskú reprezentáciu do 21 rokov, sa pred odvetou v Lotyšsku snažil myslieť pozitívne. Riga si tiež odložila víkendové mestské derby proti RFS. „Doma kvalitu máme. Otočiť 0:1 by bolo jednoduchšie, ale môže sa stať čokoľvek. Sparta je vonku zraniteľnejšia. Pokúsime sa dať rýchly gól a vytvoriť chalanom lepší plán, aby sme mohli bojovať o zázrak,“ avizoval 50-ročný kormidelník. Zápas sa má ako jediný odohrať už v stredu, ostatné odvety sú na programe vo štvrtok.
V nich sa okrem iného zmerajú sily Ostrava a NK Celje. Baník s brankármi Dominikom Holcom a Viktorom Budinským, obrancom Matúšom Rusnákom, stredopoliarom Tomášom Rigom či útočníkmi Erikom Prekopom a Ladislavom Almásim sa pred domácimi fanúšikmi pokúsi odvrátiť prehru zo Slovinska 0:1. V nedeľu sa naladil ligovým triumfom nad Slováckom 2:0. „Víťazstvo sme potrebovali a dúfam, že sme seba aj divákov naladili na štvrtkový veľmi dôležitý zápas s Celje, ktorý tiež potrebujeme zvládnuť,“ povedal stredopoliar Christian Frýdek pre klubový web.
odvetné zápasy play off KL:
streda 27. augusta
18.45 FC Riga - Sparta Praha /prvý zápas: 0:2/
štvrtok 28. augusta
18.00 FC Noah - Olimpija Ľubľana /prvý zápas: 4:1/
18.00 Fredrikstad FK - Crystal Palace /prvý zápas: 0:1/
18.00 Omonia Nikózia - Wolfsberger AC /prvý zápas: 1:2/
19.00 SK Rapid Viedeň - ETO Győr /prvý zápas: 1:2/
19.00 RFS Riga - Hamrun Spartans /prvý zápas: 0:1/
19.00 Besiktas Istanbul - Lausanne Sports /prvý zápas: 1:1/
19.30 CFR Kluž - BK Häcken /prvý zápas: 2:7/
19.30 Universitatea Craiova - Basaksehir Istanbul /prvý zápas: 2:1/
19.30 AZ Alkmaar - Levski Sofia /prvý zápas: 2:0/
20.00 AEK Atény - Anderlecht Brusel /prvý zápas: 1:1/
20.00 Arda Kardžali - Rákow Čenstochová /prvý zápas: 0:1/
20.00 Baník Ostrava - NK Celje /prvý zápas: 0:1/
20.00 FC Differdange - FK Drita /prvý zápas: 1:2/
20.00 Rayo Vallecano - Neman Grodno /prvý zápas: 1:0/
20.00 AFC Fiorentina - Polissija Žytomyr /prvý zápas: 3:0/
20.00 Bröndby Kodaň - Racing Štrasburg /prvý zápas: 0:0/
20.45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok /prvý zápas: 0:3/
20.45 Linfield Belfast - FC Shelbourne /prvý zápas: 1:3/
21.00 Legia Varšava - FC Hibernian /prvý zápas: 2:1/
21.00 Shamrock Rovers - CD Santa Clara /prvý zápas: 2:1/
21.00 FSV Mainz - Rosenborg Trondheim /prvý zápas: 1:2/
21.00 SS Virtus - Breidablik Kópavogur /prvý zápas: 1:2/
21.00 Servette Ženeva - Šachtar Doneck /prvý zápas: 1:1/
