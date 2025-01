Ekblad pre zranenie nepomôže Floride v dvoch najbližších zápasoch

Sunrise 13. januára (TASR) - Kanadský hokejista Aaron Ekblad vynechá pre nešpecifikované zranenie minimálne dva zápasy Floridy Panthers v NHL. Dvadsaťosemročný obranca nebude cestovať s tímom do Philadelphie a New Jersey. Podľa trénera Paula Mauricea to nevyzerá na dlhodobú absenciu, ale nechcú riskovať.



Ekblad nehral za Panthers v sobotňajšom zápase s Bostonom Bruins (3:4 pp). Najlepšie platený bek úradujúceho obhajcu Stanleyho pohára sa pravdepodobne zranil ešte 3. januára v stretnutí s Pittsburghom, keď zblokoval na konci prvej tretiny strelu Rickarda Rakella. Potom vynechal duel na ľade Colorada Avalanche, ale proti Utahu odohral 24 minút.



"Chceme byť opatrní. Nie je to nič dlhodobé. Proti Uhahu hral aj so zranením a predviedol kvalitný výkon. Musíme ho však nechať odpočinúť, aby bol stoperecentne zdravý," uviedol Maurice podľa nhl.com. Ekblad má v tejto sezóne na konte 20 bodov (2+18) v 41 zápasoch.



Floride nepomôže na najbližšom tripe ani útočník Jonah Gadjovich, ktorý má zranenie v hornej časti tela. Pre neho vynechal už deväť duelov za sebou. V tomto ročníku nastúpil v 18 stretnutiach a zaznamenal jeden gól.