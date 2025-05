Ekholm by sa mal vrátiť do zostavy Edmontonu v sérii proti Dallasu

Edmonton 19. mája (TASR) - Švédsky obranca Mattias Ekholm sa už čoskoro vráti do zostavy hokejistov Edmontonu Oilers. V pondelok už po zranení trénoval bez obmedzení s celým tímom a mal by zasiahnuť do finále Západnej konferencie NHL proti Dallasu. Prvý duel je na ľade Stars na programe v noci na štvrtok.



Edmontonský kouč Kris Knoblauch ešte v piatok zámorským novinárom povedal, že Ekholm a brankár Calvin Pickard vynechajú minimálne prvé dva duely série s Dallasom. Švédsky zadák ešte v play off v prebiehajúcej sezóne nenastúpil ani raz, zdravotné problémy má od začiatku marca. Tridsaťštyriročný hráč odohral v základnej časti 65 duelov s bilanciou 33 bodov (9+24). Informoval portál TSN.