Ekitike prestúpil z Eintrachtu Frankfurt do Liverpoolu

Liverpool 20. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Hugo Ekitike prestúpil s okamžitou platnosťou z Eintrachtu Frankfurt do tímu úradujúceho anglického FC Liverpool. Informovala o tom agentúra DPA, pričom výška prestupovej sumy dosiahla podľa britských a talianskych médií 95 miliónov eur.



Ekitike prišiel do Frankfurtu začiatkom roka 2024 z Paríža St. Germain najprv na hosťovanie, neskôr, údajne za 16,5 milióna eur, na trvalý prestup. V uplynulej sezóne zaznamenal 23-ročný útočník 22 gólov a 12 asistencií vo všetkých súťažiach. Eintracht v posledných rokoch realizoval niekoľko výnosných prestupov – začiatkom tohto roka predal Omara Marmousha do Manchestru City za 75 miliónov eur, pred dvoma rokmi odišiel Kolo Muani za rovnakú sumu 95 miliónov eur do PSG.



O Ekitikeho sa zaujímal aj Newcastle United, no ponuku vo výške približne 80 miliónov eur Frankfurt odmietol. V drese Liverpoolu budú hrať aj ďalší dvaja hráči z Bundesligy – stredopoliar Florian Wirtz a obranca Jeremie Frimpong, ktorí prichádzajú z Bayeru Leverkusen.



Ako možnú náhradu za Ekitikého angažoval Eintracht začiatkom júla nemeckého reprezentanta Jonathana Burkardta z Mainzu za približne 23 miliónov eur.