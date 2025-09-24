< sekcia Šport
Ekitike videl červenú kartu po oslave bez dresu, Slot: „Bolo to hlúpe“
Dvadsaťtriročný Francúz sa nechal vylúčiť v dueli Ligového pohára po tom, čo videl druhú žltú kartu za vyzlečenie dresu po strelení víťazného gólu v 85. minúte.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 24. septembra (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Arne Slot kritizoval po víťaznom stretnutí proti Southamptonu (2:1) svojho útočníka Huga Ekitikeho. Dvadsaťtriročný Francúz sa nechal vylúčiť v dueli Ligového pohára po tom, čo videl druhú žltú kartu za vyzlečenie dresu po strelení víťazného gólu v 85. minúte.
Ekitike dostal prvú žltú kartu v 53. minúte za odkopnutie lopty z frustrácie. Po presnom zásahu v závere duelu si to namieril k rohovej zastávke, vyzliekol si dres a zodvihol ho pred kamery. Hlavnému rozhodcovi Thomasovi Bramallovi podľa pravidiel nezostávalo iné, ako ukázať mu druhé žlté napomenutie a následne červenú kartu. Ekitike stihol všetko za jeden polčas, keďže po prestávke nahradil švédskeho kanoniera Alexandra Isaka, ktorý premiérovo skóroval v drese „The Reds“. „Bolo to zbytočné? Ja hovorím, že áno. Navyše to bolo hlúpe. Už prvá žltá karta bola do určitej miery hlúpa, pretože si musíte kontrolovať svoje emócie,“ uviedol Slot.
Štyridsaťsedemročný holandský kormidelník už podľa vlastných slov stihol prehovoriť aj do duše francúzskeho zakončovateľa. „Povedal som mu, že ak strelí gól vo finále Ligy majstrov v 87. minúte po tom, čo obišiel troch hráčov a trafil horný roh brány, tak to možno pochopím,“ prezradil Slot a dodal: „Asi som staromódny a nikdy som nehral na tejto úrovni. Strelil som však pár gólov a keby som dal takýto, otočil by som sa išiel k spoluhráčovi a povedal mu: ´Tento gól je o tebe, nie o mne´. Vždy je nutné ovládať svoje emócie, ak to nedokážete, urobte to tak, aby to neviedlo k žltej karte.“
Ekitike sa za svoje vylúčenie po zápase ospravedlnil. „Bol som dnes večer veľmi nadšený. Chcel som pomôcť tímu dosiahnuť ďalšie víťazstvo a premohli ma emócie. Ospravedlňujem sa celému tímu,“ napísal francúzsky reprezentant na svojom instagramovom profile.
Ekitike dostal prvú žltú kartu v 53. minúte za odkopnutie lopty z frustrácie. Po presnom zásahu v závere duelu si to namieril k rohovej zastávke, vyzliekol si dres a zodvihol ho pred kamery. Hlavnému rozhodcovi Thomasovi Bramallovi podľa pravidiel nezostávalo iné, ako ukázať mu druhé žlté napomenutie a následne červenú kartu. Ekitike stihol všetko za jeden polčas, keďže po prestávke nahradil švédskeho kanoniera Alexandra Isaka, ktorý premiérovo skóroval v drese „The Reds“. „Bolo to zbytočné? Ja hovorím, že áno. Navyše to bolo hlúpe. Už prvá žltá karta bola do určitej miery hlúpa, pretože si musíte kontrolovať svoje emócie,“ uviedol Slot.
Štyridsaťsedemročný holandský kormidelník už podľa vlastných slov stihol prehovoriť aj do duše francúzskeho zakončovateľa. „Povedal som mu, že ak strelí gól vo finále Ligy majstrov v 87. minúte po tom, čo obišiel troch hráčov a trafil horný roh brány, tak to možno pochopím,“ prezradil Slot a dodal: „Asi som staromódny a nikdy som nehral na tejto úrovni. Strelil som však pár gólov a keby som dal takýto, otočil by som sa išiel k spoluhráčovi a povedal mu: ´Tento gól je o tebe, nie o mne´. Vždy je nutné ovládať svoje emócie, ak to nedokážete, urobte to tak, aby to neviedlo k žltej karte.“
Ekitike sa za svoje vylúčenie po zápase ospravedlnil. „Bol som dnes večer veľmi nadšený. Chcel som pomôcť tímu dosiahnuť ďalšie víťazstvo a premohli ma emócie. Ospravedlňujem sa celému tímu,“ napísal francúzsky reprezentant na svojom instagramovom profile.