Ekitike zamieril z PSG na hosťovanie do Eintrachtu Frankfurt

Berlín 1. februára (TASR) - Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt vo štvrtok angažoval na hosťovanie do konca sezóny útočníka Huga Ekitikeho z Paríža Saint-Germain. Účastník Bundesligy oznámil dohodu tesne pred koncom prestupového obdobia a potvrdil, že po konci hosťovania si môže uplatniť opciu na trvalý prestup.



Zdroj blízky rokovaniam medzi klubmi uviedol, že opcia na kúpu stanovili na približne 30 miliónov eur. "Hugo je mladý hráč, ktorý už dokázal svoj veľký potenciál. Už v lete sme o ňom boli presvedčení. Sme radi, že všetko s týmto prestupom vyšlo," povedal športový riaditeľ Eintrachtu Markus Krösche.



Ekitikeho zmluva v Parku princov platí do roku 2027. Do Paríža prišiel v júli 2022 zo Stade Reims, ale v prebiehajúcej sezóne za PSG odohral iba duel prvého kola. Celkovo strelil za úradujúceho francúzskeho majstra štyri góly v 33 zápasoch.