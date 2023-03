EKL: Anderlecht zvíťazil vo Villarreale 1:0 a je vo štvrťfinále

Bratislava 17. marca (TASR) - Futbalisti Lechu Poznaň si zahrajú štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy. V štvrtkovej odvete osemfinále zvíťazili na ihrisku Djurgardenu Štokholm 3:0. Brankár Dominik Holec a ďalší Slovák Ľubomír Šatka sledovali duel z lavičky.



Poľský klub využil presilovku, ktorú hral celý druhý polčas po vylúčení Danielsona po tvrdom faule a priamej červenej karte. Víťazný gól dal Filip Marchwiński v 77. min, ďalšie dva góly padli v nadstavenom čase.



Sivassporu sa doma podarilo vymazať stratu z prvého duelu na ihrisku Fiorentiny, keď sa v 35. min krásne trafil spoza šestnástky do vinkla Erdogan Yesilyurt, no turecký klub napokon zápas nezvládol. V 44. min inkasoval gól do šatne od Arthura Cabrala a v záverečnej polhodine aj ďalšie tri góly.



Najúspešnejšiemu belgickému klubu histórie Anderlechtu Brusel sa v domácej lige nedarí, keď mu patrí až 9. priečka, no v EL vyradil mužstvo z La Ligy, dokonca po triumfe na pôde súpera. V prvom meraní síl sa duel s Villarrealom skončil 1:1, no odvetu rozhodol po precízne predvedenom protiútoku alžírsky zakončovateľ Islam Slimani z pozície náhradníka.



West Ham bez problémov prešiel cez cyperskú Larnaku po výhre 4:0. Dva góly dal Jarrod Bowen, keď rozvlnil sieť v 47. i 49. min. Holandský Alkmaar postúpil cez Lazio Rím, keď zopakoval výsledok z pôdy súpera, zvíťazil 2:1. O prekvapenie sa nepostaral ani Šeriff Tiraspoľ, v súťaži končí po prehre v Nice 1:3.







Európska konferenčná liga - osemfinále, odvety:



West Ham United - AEK Larnaka 4:0 (1:0)



Góly: 47. a 49. Bowen, 21. Scamacca, 65. Mubama, ČK: 44. Gustavo (Larnaka)



/prvý zápas 2:0, postupuje West Ham/







AZ Alkmaar - Lazio Rím 2:1 (1:1)



Góly: 28. Karlsson, 62. Pavlidis - 21. Felipe Anderson



/prvý zápas 2:1, postupuje Alkmaar/







OGC Nice - Šeriff Tiraspoľ 3:1 (1:0)



Góly: 30. Laborde, 53. Moffi, 79. Brahimi - 54. Tapsoba



/prvý zápas 1:0, postupuje Nice/







FC Villarreal - Anderlecht Brusel 0:1 (0:0)



Gól: 73. Slimani



/prvý zápas 1:1, postupuje Anderlecht/







Djurgarden Štokholm - Lech Poznaň 0:3 (0:0)



Gól: 77. Marchwiński, 90.+1. Kvekveskiri, 90.+2. Skóraś, ČK: 44. Danielson (Djurgarden)



/D. Holec a Ľ. Šatka (obaja Lech) sedeli na lavičke, prvý zápas 0:2, postúpil Lech/







Sivasspor - AC Fiorentina 1:4 (1:1)



Góly: 35. Yesilyurt - 44. Cabral, 62. Milenkovič, 78. Gutas (vlastný), 89. Castrovilli, ČK: 81. Arslan (Sivasspor)



/prvý zápas 0:1, postúpila Fiorentina/







ŠK Slovan Bratislava - FC Bazilej 2:2 pp (2:2, 2:0), 1:4 v rozstrele z 11 m



Góly: 10. Abubakari, 17. Kucka - 53. Calafiori, 90.+3 Amdouni. Rozstrel: Diouf 0:1, Kucka nedal, Amdouni 0:2, Barseghjan nedal, Calafiori 0:3, Lovat 1:3, Males 1:4. Rozhodovali: Kehlet - Hummelgaard, Skytte (Dán.), ŽK: De Marco, Lovat - Zeqiri, Calafiori, 21.675 divákov.



/prvý zápas 2:2, Bazilej postúpil do štvrťfinále/



ŠK Slovan Bratislava: Chovan (120. Trnovský) - Medveděv, Kašia, De Marco, Lovat - Kankava – Čavrič (97. Barseghjan), Kucka, Čakvetadze (72. Lichý), Weiss (90.+2 Jarjue) – Abubakari (90.+2 Zuberu)



FC Bazilej: Hitz - Lang, Pelmard, Calafiori, Kade (66. Lopez) - Ndoye (101. Burger), Diouf, Xhaka (82. Fink), Amdouni - Zeqiri, Augustin (66. Males)