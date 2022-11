EKL: Başakşehir vyhral A-skupinu, Fiorentina ide do baráže

EKL, 6. kolo skupinovej fázy:



A-skupina:



RFS Riga - ACF Fiorentina 0:3 (0:3)



Góly: 7. Barák, 45. Cabral, 45.+2 Saponara







Istanbul Başakşehir - Heart of Midlothian 3:1 (2:0)



Góly: 4. Ndayishimiye, 33. Gurler, 65. Ozcan - 90. Atkinson







tabuľka:



1. Basaksehir 6 4 1 1 14:3 13*



2. Fiorentina 6 4 1 1 14:6 13**



3. Hearts 6 2 0 4 6:16 6



4. RFS 6 0 2 4 2:11 2



* - postup do osemfinále



** - baráž o osemfinále

Bratislava 3. novembra (TASR) - Futbalisti Istanbulu Başakşehir postúpili do osemfinále play off Európskej konferenčnej ligy. Turecký tím spravil posledný krok štvrtkovým domácim víťazstvom nad Heart of Midlothian 3:1, vďaka čomu vyhral A-skupinu.Na druhé miesto odsunul Fiorentinu, ktorá má rovnako 13 bodov, no horšie skóre vo vzájomných zápasoch, keďže v Turecku prehrala 0:3 a doma zvíťazila 2:1. "Fialky" v záverečnom skupinovom zápase vyhrali v Rige 3:0 a na jar si zahrajú baráž o osemfinále EKL s jedným z ôsmich tímov z tretích miest v skupinách Európskej ligy.