EKL: České kluby budú na jar v Európe chýbať, Trpišovský: Som sklamaný

Praha 4. novembra (TASR) - České futbalové kluby nebudú mať prvýkrát od sezóny 2019/2020 zastúpenie v jarnej fáze európskych súťaží. Vo štvrtok stratila definitívne šancu v Európskej konferenčnej lige aj Slavia Praha, ktorá doma remizovala s tureckým Sivassporom 1:1 a v tabuľke G-skupiny obsadila nepostupovú tretiu priečku.



Slavia potrebovala vyhrať, aby ešte teoreticky mohla pomýšľať na prienik do ďalšej fázy, no ani to by jej napokon nestačilo. Rumunský tím CFR Kluž totiž doma nezaváhal v súboji s Ballkani (1:0). "Som sklamaný. Postup do jarnej časti nie je povinnosť, ale fakt, akú cestu sme do skupiny mali, a potom sme v nej vyhrali iba dva zápasy zo šiestich, to je to veľké sklamanie," priznal tréner Jindřich Trpišovský pre web Slavie.



Pražský klub mal v šiestich dueloch v skupine celkovo 140 streleckých pokusov, suverénne najviac zo všetkých tímov v súťaži, nedokázal to však pretaviť do postupovej radosti. "Ani v jednom zo zápasov sme neboli horším tímom, diktovali sme tempo hry a boli nebezpečnejší, napriek tomu z toho máme iba osem bodov. Mrzí ma, že sme v kvalifikácii EKL prešli cez dvoch skvelých súperov (Raków Čenstochová a Panathinaikos - pozn.), ktorí teraz dominujú vo svojich súťažiach a bolo veľmi ťažké sa cez nich dostať," ľutoval Trpišovský. Tomu v rozhodujúcich súbojoch v skupine chýbal pre zranenie slovenský reprezentant Ivan Schranz, jeho krajan Jakub Hromada sa zasa nedostal na súpisku pre EKL.



"Zošívaní" v skupine zdolali iba kosovský tím Ballkani, so Sivassporom dvakrát remizovali a ani raz nedokázali zdolať Kluž. "Kľúč bol v domácich zápasoch, z ktorých máme iba štyri body. Pokiaľ chcete postúpiť, musíte doma uhrať sedem a viac bodov a ešte priviezť niečo z vonku, čo sa nám darilo v minulosti. Druhá vec je samozrejme naša produktivita. Nemyslím si, že by nám chýbala kvalita. Postrácali sme však hráčov, ktorí nás predtým ťahali - Schranz, Ševčík, Holeš. Veľmi nám chýbali. Pre nedostatok odchovancov nás limitovala aj úzka súpiska, v skupine sme napríklad nenašli strelca," uviedol podľa idnes.cz kormidelník Slavie.



Z prvého miesta sa priamo do osemfinále Európskej konferenčnej ligy dostal Sivasspor, na Kluž čaká baráž o prienik medzi šestnástku najlepších.