EKL: Chelsea čaká v úvode Gent, Mladá Boleslav proti Noahu

streda 2. októbra:



16.30 Istanbul Basaksehir - SK Rapid Viedeň



16.30 Vitória Guimaraes - NK Celje







štvrtok 3. októbra:



18.45 1. FC Heidenheim - NK Olimpija Ľubľana



18.45 Cercle Bruggy - FC St. Gallen



18.45 FC Astana - TSC Bačka Topola



18.45 FC Dinamo Minsk - Heart of Midlothian



18.45 FC Noah - FK Mladá Boleslav



18.45 Legia Varšava - Betis Sevilla



18.45 Molde FK - Larne FC



18.45 Omonia Nikózia - Vikingur Reykjavík



21.00 ACF Fiorentina - The New Saints



21.00 FC Chelsea - KAA Gent



21.00 FC Kodaň - Jagiellonia Bialystok



21.00 FC Lugano - HJK Helsinki



21.00 FC Petrocub Hincesti - AE Pafos



21.00 Borac Banja Luka - Panathinaikos Atény



21.00 LASK Linz - Djurgardens IF



21.00 Shamrock Rovers - APOEL Nikózia

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ligová fáza tohtoročnej Európskej konferenčnej ligy odštartuje v stredu 2. októbra a vyvrcholí 19. decembra 2024. Vo futbalovej súťaži sa predstaví 36 mužstiev, osem najlepších postúpi priamo do osemfinále. Tímy, ktoré skončia na 9. až 24. mieste sa stretnú vo vyraďovacej fáze play off, pričom víťazi postúpia do osemfinále. Vo vyraďovačke sa bude hrať dvojzápasovým systémom, o zisku majstrovského titulu sa rozhodne vo finále, ktoré je na programe 28. mája 2025.Medzi top favoritov súťaže jednoznačne patrí aj FC Chelsea a ACF Fiorentina. Anglický tím sa predstaví v EKL tri roky po triumfe v Lige majstrov. Svoju účasť v súťaži odštartuje vo štvrtok proti belgickému Gentu. Z tímu, ktorý v roku 2021 triumfoval v LM, zostali iba často zranení obrancovia Reece James a Ben Chilwell. Na súpiske belgického mužstva sa nachádzajú aj dvaja anglickí hráči: Max Dean a Archie Brown. "uviedol kouč mužstva Wouter Vrancken. Chelsea bude viesť nový tréner Enzo Maresca.ACF Fiorentina sa v uplynulých dvoch sezónach prebojovala až do finále súťaže. V máji nestačila na grécky Olympiacos 1:0, o gól prehrala aj predchádzajúce pražské finále s West Hamom United 1:2. Z českých zástupcov sa predstaví Mladá Boleslav, ktorá odštartuje svoju púť konfrontáciou s FC Noah. Arménsky klub v play off vyradil slovenský Ružomberok." povedal český obranca Marek Suchý pre klubový web. V tíme pôsobí i slovenský obranca Martin Králik.