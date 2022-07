DAC postúpil do 3. predkola po triumfe 2:0 nad FC Víkingur

odveta 2. predkola EKL:



DAC Dunajská Streda - FC Víkingur Göta 2:0 (2:0)



Góly: 26. Krstovič, 34. Veselovský. Rozhodovali: Xhaja - Shazivari, Cokaj (všetci Alb.), ŽK: Blackman, Balogh – A. Gregersen, 54. B. Gregersen, 74. Hansen, 5076 divákov.



DAC 1904 Dunajská Streda: Veszelinov – Blackman, Kružliak (40. Risvanis), Brunetti, Muhamedbegovič – Káčer (46. Nicolaescu), Dimun – Veselovský (66. Kalmar) – Andzouana (46. Szanthó), Krstovič (81. Balogh), Moumou



Víkingur: Reynatrod – Hansen (75. Brunni), G. Vatnhamar, A. Gregersen, B. Gregersen (75. Jonhardsson) – Svensson, Mneney (75. Johansen), S. Vatnhamar, Turi (75. Justinussen), A. Olsen (75. Joensen) – A.L. Olsen



/prvý zápas: 2:0, DAC postúpil do 3. predkola/



Na snímke brankár Bárdur á Reynatröd(Víkingur) po inkasovanom góle v odvete 2. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - Víkingur Göta v Dunajskej Strede vo štvrtok 28. júla 2022. Foto: TASR - Edmund Örzsik



hlas po zápase /zdroj: RTVS/:



Adrian Guľa, tréner DAC: "S výsledkom som spokojný, dosiahli sme veľmi cenné víťazstvo. Fanúšikovia nás podporovali celý zápas. Herne sme mali aj slabšie pasáže, musíme sa ešte naučiť hrať takýto európsky pohárový zápas, v ktorom máte náskok 2:0 a dáte dva góly hneď v prvej časti. Pre nás je veľmi dôležité, že sme postúpili, to bol náš plán a cieľ. Určite je po výkonnostnej stránke priestor hrať ešte lepšie. Vyplývalo to z toho, že hráči chceli hrať kolmo, boli netrpezliví."



Dunajská Streda 28. júla (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. Po triumfe 2:0 nad FC Víkingur Göta na Faerských ostrovoch zvíťazili rovnakým skóre aj vo štvrtkovej domácej odvete. Zverenci Adriana Guľu sa o týždeň 4. augusta stretnú v 3. predkole s rumunským tímom FCSB.DAC mal od začiatku hru v rukách a súpera nepúšťal do ofenzívnych akcií. Hostia sa od úvodu bránili, prvú šancu domácich nepremenil Krstovič. Ten istý hráč však v 26. minúte napriahol a lopta sa aj zásluhou teču jedného z hráčov hostí dostala do bránky - 1:0. O osem minút neskôr už viedol DAC o dva góly, keď podobne ako pri prvom góle napriahol Veselovský a lopta opäť skončila v sieti - 2:0. V závere polčasu mali domáci ešte jednu šancu, ale gól nepadol.V druhom polčase sa ihneď dostali do akcie striedajúci hráči, Szanthó mal veľkú gólovú možnosť, ale divákov nepotešil. Potom pohrozili aj hostia, no DAC ojedinelý výpad Vikinguru zvládol a ustál šancu Olsena. V 65. minúte po rohovom kope skončila lopta z kopačky Muhamedbegoviča na brvne a potom divákov roztlieskalo striedanie trénera Guľu. Ten poslal na trávnik Zsolta Kalmára, ktorý rok a pol pauzoval pre zranenie. Maďarskému futbalistovi sa dostalo veľkého potlesku. Do konca zápasu mal DAC viacero šancí, ale skóre sa už nezmenilo.