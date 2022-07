EKL: DAC zdolal Cliftonville 2:1, Guľa: Vieme hrať lepšie

Úvodný zápas 1. predkola Európskej konferenčnej ligy:



FC DAC Dunajská Streda - FC Cliftonville 2:1 (1:1)



Góly: 25. Szánthó, 65. Krstovič - 28. Ronan Hale. ŽK: Kružliak - Ronan Hale, Rory Hale, ČK: 82. Moumou (DAC). Rozhodoval: Munuera (Šp.), 5030 divákov.



DAC: Veszelinov - Blackman, Kružliak, Brunetti, Davis - Veselovský (71. Moumou), Dimun, Káčer - Andzouana (61. Balogh), Krstovič (86. Ciganiks), Szánthó (61. Hahn)

Cliftonville: Talley - Lowe (71. Ch. Curran), Addis, Turner - Ronan Hale, Gallagher, Doherty, Mallon (71. Rory Hale), Ives - McDonagh, R. Curran (86. Gormley)

Adrian Guľa, tréner DAC: "Bol to môj prvý zápas a preto očakávania boli veľké. Z môjho pohľadu tam boli veci, ktoré z pohľadu mužstva neboli dobré. Podstatné však je, že sme to zvládli. Je dobré, že nás vyrovnávajúci gól nepoložil. Víťazstvo si vážime, ale vieme hrať lepšie. Sme len v polčase, odveta bude náročná, ale s tým sme počítali."

Dominik Kružliak, kapitán DAC: "Viacero šancí sme nedotiahli do úspešného konca. Škoda, mohli sme vyhrať vyšším rozdielom, ale aj výhra o gól sa ráta. Súper mal dnes dve šance a z jednej dal gól. V druhom polčase sme si vytvorili veľký tlak, ale nedokázali sme to tam dotlačiť. Napriek tomu sme v dobrej pozícii a verím, že to v odvete zvládneme."

Dunajská Streda 7. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v úvodnom stretnutí 1. predkola Európskej konferenčnej ligy nad severoírskym FC Cliftonville 2:1. Tréner Adrian Guľa tak uspel v prvom ostrom súťažnom zápase na lavičke fortunaligistu, ktorého góly strelili Regő Szánthó a po zmene strán Nikola Krstovič. DAC udržal tesný náskok aj po prísnej červenej karte Brahima Moumoua, ktorého rozhodca vylúčil v 82. minúte.Odveta je na programe 14. júla o 21.00 SELČ v Belfaste. Na postupujúceho čaká víťaz súboja Víkingur Gota (Faerské ostrovy) - FC Europa (Gibraltár).DAC pod taktovkou nového kormidelníka začal aktívne. Prvú šancu na skórovanie mal v 9. minúte, Szánthó z priameho kopu z 23 metrov ohrozil Talleyho, brankár Cliftonville však jeho strelu bravúrne vyrazil. Szánthó sršal aktivitou, na jeho roh si v 17. minúte najvyššie vyskočil kapitán Kružliak, ale netrafil bránku. DAC vystupňoval svoj tlak a v 25. minúte sa dočkal gólovej odmeny. Szánthó potiahol loptu po pravej strane, šikovne si ju prehodil na ľavačku a krížnou strelou nedal Talleymu šancu - 1:0. Radosť domácich fanúšikov však netrvala dlho. Už o tri minúty neskôr McDonagh prešiel po pravom krídle, poslal pred bránku polovysoký center a loptu poslal do siete Ronan Hale – 1:1. Prinavrátiť vedenie DAC mohol Andzouana v 30. minúte, po rohovom kope však mieril nad bránku. Hostia bránili v hlbokom bloku a v ďalšom priebehu prvého polčasu súpera do ničoho nepustili.Obraz hry sa v druhom polčase nezmenil. DAC útočil, hostia bránili, ale gólové šance dlho neprichádzali. V 60. minúte vystrelil Krstovič, ale brankár loptu bezpečne chytil. V 65. minúte domáci išli opäť do vedenia, Káčer našiel výbornou prihrávkou Veselovského, ktorý poslal center na hranicu pokutového územia a Krstovič z prvej trafil presne pod brvno – 2:1. V 81. minúte mal DAC možnosť priameho kopu spoza šestnástky, no Davis trafil len svojho spoluhráča v múre. Pri následnom protiútoku Moumou v súboji ako prvú trafil loptu, no zároveň aj zasiahol nohou prenikajúceho hráča súpera a rozhodca mu ukázal z voleja červenú kartu. Hostia sa snažili o vyrovnanie, ale DAC už tesné víťazstvo ubránil. V 90. minúte sa peknou strelou prezentoval Dimun, ale brankár Cliftonville bol pripravený.