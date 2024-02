EKL: Dinamo Záhreb vyradilo Betis Sevilla, do osemfinále aj Servette

odvety play off o osemfinále EKL:



Ludogorec Razgrad - Servette Ženeva 0:1 (0:1)



Gól: 6. Cognat. Rozhodoval: Aghajev (Azer.)



/prvý zápas: 0:0, postúpila Ženeva/







Dinamo Záhreb - Betis Sevilla 1:1 (0:1)



Góly: 59. Kaneko - 38. Bakambu. Rozhodoval: Schnyder (Švaj.)



/prvý zápas: 1:0, postúpil Záhreb/

Bratislava 22. februára (TASR) - Futbalisti Dinama Záhreb postúpili do osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2023/24. Po úvodnom víťazstve 1:0 na pôde Betisu Sevilla im na to vo štvrtok stačila remíza 1:1 z domácej odvety v play off o osemfinále.Do ďalšej fázy sa dostal aj švajčiarsky tím Servette Ženeva, ktorý po domácom bezgólovom výsledku zvíťazil na ihrisku bulharského Ludogorca Razgrad 1:0 vďaka zásahu Cognata už zo 6. minúty.