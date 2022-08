EKL: Djurgarden prehral v Nikózii, no postúpil do skupinovej fázy

odvetný zápas play off EKL:



APOEL Nikózia - Djurgarden IF 3:2 (2:0)



Góly: 7. Maglica, 23. Blum, 74. Marquinhos - 69. Andersson, 90.+1. Asoro



/prvý zápas: 0:3, postúpil Djurgarden IF/

Bratislava 23. augusta (TASR) - Futbalisti švédskeho Djurgardenu postúpili do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. V odvete play off síce prehrali na pôde APOELu Nikózia 2:3, no po víťazstve 3:0 v prvom meraní síl idú ďalej.