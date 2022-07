EKL: Do 3. predkola postúpila Slavia i Fehérvár, Sparta vypadla

odvety 2. predkola EKL:



FC Astana - Raków Čenstochová 0:1 (0:1)

/prvý zápas: 0:5, do 3. predkola postúpila Čenstochová/



FC Milsami Orhei - KuPS Kuopio 1:4 (1:1)

/2:2, postúpilo Kuopio/



FK Gabala - MOL Fehérvár FC 2:1 (1:1)

/1:4, postúpil Fehérvár/



Kisvárda FC - FC Kajrat Almaty 1:0 (1:0)

/1:0, postúpila Kisvárda/



Paide Linnameeskond - Ararat Armenia 0:0 pp, 5:3 na strely z 11 m

/0:0, postúpil Linnameeskond/



IF Elfsborg - Molde FK 1:2 (1:0)

/1:4, postúpilo Molde/



Maccabi Netanya - Istanbul Basaksehir 0:1 (0:1)

/1:1, postúpil Basaksehir/



APOEL Nikózia - Botev Plovdiv 2:0 (1:0)

/0:0, postúpil APOEL/



Dinamo Batumi - Lech Poznaň 1:1 (0:0)

/0:5, postúpila Poznaň/



Djurgardens IF - HNK Rijeka 2:0 (0:0)

/2:1, postúpil Djurgardens/



FC Levadia Tallinn - Hibernians FC 1:1 (0:0)

/2:3, postúpil Hibernians/



FK Neftči Baku - Aris Limassol 3:0 (1:0)

/0:2, postúpilo Baku/



SK Lilleström - SJK Seinäjoki 5:2 (2:1)

/1:0, postúpil Lilleström/



CSKA Sofia - FK Makedonija 4:0 (1:0)

/0:0, postúpila CSKA/



Slavia Praha - St Joseph’s FC 7:0 (4:0)

/I. Schranz (Slavia) hral do 66. minúty/

/4:0, postúpila Slavia/



Viborg FC - FK Suduva Marijampole 1:0 (1:0)

/1:0, postúpil Viborg/



Viking FK - Sparta Praha 2:1 (1:1)

/D. Holec a D. Hancko hrali celý zápas, L. Haraslín (všetci Sparta) do 80. minúty/

/0:0, postúpil Viking/



Maccabi Tel Aviv - Zira FK 0:0

/3:0, postúpil Tel Aviv/



Universitatea Craiova - KS Vllaznia Škodra 3:0 (0:0)

/1:1, postúpila Craiova/



PAOK FC - Levski Sofia 1:1 (0:1)

/0:2, postúpil Levski/



FCSB - Saburtalo Tbilisi 4:2 (1:0)

/0:1, postúpil FCSB/

Bratislava 28. júla (TASR) - Futbalisti MOL Fehérvár prehrali v odvetnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na ihrisku azerbajdžanského FK Gabala 2:1. Maďarský tím však po triumfe 4:1 v prvom zápase postúpil do 3. predkola. Dres MOL-u oblieka aj slovenský stredopoliar Peter Pokorný, ktorý však do zápasu nezasiahol.Ďalej ide aj pražská Slavia, ktorá po triumfe 4:0 nad gibraltárskym tímom St. Joseph’s v prvom zápase uspela aj v odvete vysoko 7:0. Slovenský reprezentant Ivan Schranz hral do 66. minúty a podieľal sa asistenciou na druhom góle "zošívaných".Ďalší pražský tím Sparta po domácej remíze 0:0 s nórskym Stavangerom prehrala v odvete 1:2 a vypadla. V drese "rudých" odchytal celý zápas slovenský brankár Dominik Holec, obranca Dávid Hancko hral taktiež celých 90 minút. Útočník Lukáš Haraslín hral do 80. minúty.