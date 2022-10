EKL: Dudov 1. FC Kolín a Slavia Praha chcú odčiniť domáce zaváhania

4. kolo skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy, ŠTVRTOK 13. októbra:



A-skupina:



18.45 Basaksehir Istanbul - RFS Riga



18.45 ACF Fiorentina - Heart of Midlothian







tabuľka:



1. Basaksehir 3 2 1 0 7:0 7



2. Fiorentina 3 1 1 1 4:4 4



3. Hearts 3 1 0 2 2:7 3



4. Riga 3 0 2 1 1:3 2







B-skupina:



21.00 FCSB - Silkeborg IF



21.00 West Ham United - RSC Anderlecht Brusel







tabuľka:



1. West Ham 3 3 0 0 7:3 9



2. Anderlecht 3 1 1 1 1:1 4



3. Silkeborg 3 1 0 2 7:4 3



4. FCSB 3 0 1 2 1:8 1







C-skupina:



18.45 FK Austria Viedeň - Villarreal CF



21.00 Hapoel Beer Ševa - Lech Poznań







tabuľka:



1. Villarreal 3 3 0 0 11:4 9



2. Lech Poznaň 3 1 1 1 7:5 4



3. Beer Ševa 3 0 2 1 1:2 2



4. Austria 3 0 1 2 1:9 1







D-skupina:



18.45 Partizan Belehrad - 1. FC Kolín



21.00 OGC Nice - 1. FC Slovácko







tabuľka:



1. Partizan 3 1 2 0 5:4 5



2. Nice 3 1 2 0 3:2 5



3. Kolín 3 1 1 1 5:4 4



4. Slovácko 3 0 1 2 5:8 1







E-skupina:



18.45 Apollon Limassol - AZ Alkmaar



21.00 FC Vaduz - SC Dnipro-1







tabuľka:



1. Alkmaar 3 3 0 0 8:3 9



2. Dnipro 3 1 1 1 5:4 4



3. Vaduz 3 0 2 1 3:6 2



4. Apollon 3 0 1 2 3:6 1







F-skupina:



18.45 Djurgardens IF - KAA Gent



21.00 Shamrock Rovers FC - Molde FK







tabuľka:



1. Djurgarden 3 2 1 0 4:2 7



2. Molde 3 1 1 1 5:3 4



3. Gent 3 1 1 1 3:1 4



4. Shamrock 3 0 1 2 0:6 1







G-skupina:



18.45 CFR Kluž - SK Slavia Praha



21.00 FC Ballkani - Sivasspor







tabuľka:



1. FC Ballkani 3 1 1 1 7:7 4



2. Sivasspor 3 1 1 1 5:5 4



3. Slavia Praha 3 1 1 1 4:4 4



4. CFR Kluž 3 1 1 1 2:2 4







H-skupina:



18.45 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - FC Bazilej



21.00 VMFD Žalgiris Vilnius - FC Pjunik Jerevan







tabuľka:



1. Pjunik Jerevan 3 2 0 1 5:3 6



2. FC Bazilej 3 2 0 1 4:3 6



3. ŠK SLOVAN BRATISLAVA 3 1 1 1 2:2 4



4. Žalgiris Vilnius 3 0 1 2 0:3 1

Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti 1. FC Kolín v kádri so slovenským stredopoliarom Ondrejom Dudom chcú v 4. kole skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy odplatiť Partizanu Belehrad domácu prehru 0:1. Srbský tím sa po triumfe na pôde nemeckého bundesligistu vyšvihol na čelo tabuľky D-skupiny o skóre pred OGC Nice. Kolín stráca na vedúce duo bod.Domáce zaváhanie sa bude usilovať odčiniť aj Slavia Praha, ktorá pred týždňom bez zraneného slovenského reprezentanta Ivana Schranza podľahla v Edene rumunskému Klužu 0:1. Vo vyrovnanej G-skupine majú všetky štyri tímy na konte štyri body. Vedie kosovský FC Ballkani o skóre pred tureckým Sivasporom, Slaviou a Klužom.uviedol pre klubový web Slavie brankár Ondřej Kolář.Lech Poznaň so slovenským stopérom Ľubomírom Šatkom sa predstaví sa štadióne izraelského Hapoelu Beer Ševa, doma uhral bezgólovú remízu. Poľský tím je v tabuľke C-skupiny zatiaľ druhý za suverénnym Villarrealom. "Žltá ponorka" ešte nestratila ani bod a v prípade triumfu na ihrisku Austrie Viedeň môže v predstihu oslavovať postup do vyraďovacej časti.