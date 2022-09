EKL: Dudov Kolín privíta Slovácko, Slavia Praha nastúpi proti Ballkani

Program zápasov 2. kola Európskej konferenčnej ligy - štvrtok 15. septembra (všetky časy sú v SELČ)



A-skupina



21.00 RFS Riga - Heart of Midlothian



21.00 Basaksehir Istanbul - ACF Fiorentina



B-skupina



21.00 FCSB - RSC Anderlecht Brusel



21.00 Silkeborg IF - West Ham United



C-skupina



21.00 Hapoel Beer-Ševa - Villarreal CF



21.00 Lech Poznaň - FK Austria Viedeň



D-skupina



21.00 FK Partizan Belehrad - OGC Nice



21.00 1. FC Kolín - 1. FC Slovácko



E-skupina



18.45 Apollon Limassol FC - Dnipro-1



18.45 AZ Alkmaar - FC Vaduz



F-skupina



18.45 Djurgarden Štokholm - Molde FK



18.45 KAA Gent - Shamrock Rovers FC



G-skupina



18.45 CFR 1907 Kluž - Sivasspor



18.45 Slavia Praha - FC Ballkani



H-skupina



18.45 FK Žalgiris Vilnius - FC Bazilej



18.45 FC Pjunik Jerevan - SLOVAN BRATISLAVA



Bratislava 13. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia vo štvrtok na svoj druhý zápas v H-skupine Európskej konferenčnej ligy (EKL) na ihrisku FC Pjunik Jerevan (18.45). V ďalšom dueli skupiny si zmerajú sily FK Žalgiris Vilnius a FC Bazilej.Slavia Praha v zostave so slovenským útočníkom Ivanom Schranzom v G-skupine doma privíta FC Ballkani. Oba tímy vo svojom úvodnom zápase tohtoročnej EKL remizovali. Pre český klub to bude prvá konfrontácia s majstrom kosovskej ligy z predchádzajúcej sezóny. Ďalší zaujímavý duel zo slovenskou účasťou bude v D-skupine. Nemecký 1. FC Kolín s Ondrejom Dudom privíta 1. FC Slovácko (Patrik Šimko, Michal Tomič). Pre hostí to je premiérová účasť v skupinovej fáze jednej z európskych súťaží, a hneď v úvodnom domácom zápase si pripísali bod po remíze 3:3 s FK Partizan Belehrad. Anglický zástupca West Ham United po otočení úvodného domáceho duelu s FCSB, nastúpi v B-skupine proti Silkeborgu IF. V C-skupine poľský Lech Poznaň aj so Slovákom Ľubomírom Šatkom privíta Austriu Viedeň. Reprezentačný obranca nenastúpil v prvom zápase EKL na ihrisku Villarrealu CF (3:4), no v lige odohral celých 90-minút. Ukrajinský Dnipro-1, ktorý má svoj prechodný domov v Košiciach sa predstaví v E-skupine na pôde Apollonu Limassol.Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play off EKL. Družstvá na druhých miestach absolvujú baráž, kde budú čeliť ôsmim tímom z Európskej ligy, ktoré skončili vo svojich skupinách na treťom mieste. Pre tímy na 3. a 4. mieste sa účinkovanie v pohárovej Európe skončí.