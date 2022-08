EKL: Dunajská Streda dlho vzdorovala, prehrala však s FCSB 0:1

úvodný zápas 3. predkola EKL:

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FCSB 0:1 (0:0)

Gól: 69. Tamm. ŽK: Risvanis, Kružliak - Dawa, Radunovič, Edjouma, Tamm, ČK: 68. Kružliak (DAC) po 2. ŽK. Rozhodovali: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slov.), 8424 divákov

DAC: Veszelinov - Blackman, Kružliak, Risvanis, Ciganiks - Dimun - Szánthó (68. Brunetti), Káčer, Balogh (75. Moumou), Veselovský (86. Kalmár) - Krstovič (86. Nicolaescu)

FCSB: Tarnovanu - Popescu, Dawa, Tamm, Radunovič - Edjouma (76. Sut), Olaru - Miculescu (78. Lixandru), Popescu, Coman (46. Oaida) - Rusu (64. Stoica)

Dunajská Streda 3. augusta (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prehrali v stredajšom úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej konferenčnej ligy s rumunským FCSB 0:1. Inkasovali v 69. minúte od Joonasa Tamma, ktorý skóroval bezprostredne po vylúčení domáceho kapitána Dominika Kružliaka. Odveta v Bukurešti je na programe vo štvrtok 11. augusta o 19.30 SELČ. Postupujúci sa v play off stretne s víťazom dvojzápasu medzi nórskym Vikingom Stavanger a írskym Sligom Rovers.Už v 3. minúte si hostia vypracovali veľkú šancu, lopta sa dostala pred bránku Veszelinova, kde ju tesne nezachytil hrotový útočník Rusu. Najväčšie príležitosti prvého polčasu pramenili z priamych kopov. V 17. minúte mala k dispozícii štandardnú situáciu Dunajská Streda a Szánthó opečiatkoval žrď. Na opačnom konci to spoza šestnástky vyskúšal Edjouma, mal dostatok času na prípravu, no nenamieril presne. Popescu vypálil po zemi z rohu šestnástky a jeho strela iba o kúsok minula vzdialenejšiu žrď. Ďalší priamy kop pre domácich vybojoval Krstovič, sám ho aj zahral, ale z výhodnej pozície prestrelil bránku hostí. Pred prestávkou sa štandardky FCSB chopil Coman a ani on netrafil do priestoru troch žrdí.Po zmene strán vystrašil domácich Miculescu, jeho prudká krížna strela tesne minula bránku. Duel bol herne vyrovnaný, v druhom dejstve však priebeh kúskovali fauly a ani jeden tím sa vyslovene nehnal za otváracím gólom dvojzápasu. V 68. minúte oslabil domácich Kružliak, keď si ako posledný hráč vzadu zle spracoval loptu, zmocnil sa jej Popescu a stopér DAC ho musel stiahnuť za dres, aby nepostupoval sám na brankára. Kružliak videl jednoznačnú druhú žltú kartu a predčasne putoval pod sprchy. Dunajská Streda zareagovala striedaním, obranca Brunetti nahradil krídelníka Szánthóa. Súper dokonale zužitkoval priamy kop nariadený za Kružliakov faul a ešte viac vytrestal fortunaligistu. Radunovič odcentroval do šestnástky a Tamm nekompromisným volejom pod brvno otvoril skóre. Potom sa hostia dopustili už druhého tvrdého zákroku na Káčera v zápase, domáci tréner Guľa dostal za ostré protesty žltú kartu. Guľa chcel v závere ešte niečo urobiť s výsledkom dvojnásobným striedaním, keď poslal na trávnik aj Kalmára. Jeho zverenci zatlačili napriek početnej nevýhode, ale nepodarilo sa im vyrovnať.