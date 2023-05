EKL: Fanúšikovia Alkmaaru vyvolali po zápase s West Hamom potýčku

Alkmaar 19. mája (TASR) - Fanúšikovia futbalového klubu AZ Alkmaar neuniesli neúspech v semifinále Európskej konferenčnej ligy (EKL) a po štvrtkovom domácom stretnutí s West Hamom United sa dostali do stretu s políciou i priaznivcami hostí. Holandský klub doma prehral 0:1 a v dvojzápase semifinále celkovo 1:3.



Potýčky vypukli krátko po záverečnom hvizde. Fanúšikovia Alkmaaru prenikli cez bránu na hlavnú tribúnu, kde oslavovali priaznivci "kladivárov" triumf. Tým prišli na pomoc aj niektorí hráči West Hamu. "Ja som si to všimol neskoro, no niektorí moji zverenci museli zasiahnuť a brániť priateľov. Na tribúne bola aj moja rodina a príbuzní," obhajoval konanie hráčov tréner West Hamu David Moyes podľa AFP.



Britskému serveru Mirror Moyes potvrdil, že pred útočníkmi musel utekať aj jeho 87-ročný otec. "V takých chvíľach musíte dúfať, že sa z toho všetci nejako dostanú. Mňa sa strážna služba snažila čo najrýchlejšie odviesť do útrob štadióna a ja som sa snažil uistiť, aby sa do toho hráči priveľmi nezamotali. Mnohých to nahnevalo, dlho nevedeli, ako na tom sú ich rodinní príslušníci. Musíme si počkať na vyjadrenie autorít, čo sa vlastne stalo. Fanúšikovia West Hamu však nebolí tí, čo vyhľadávali problémy."



Holandský tréner Alkmaaru Pascal Jansen je po matke Angličan a rodák z Londýna. Konflikt fanúšikov z dvoch miest, ku ktorým má vzťah, ho deprimoval. "Cítim hanbu, že sa niečo také udialo na našom štadióne. Nemalo sa to stať. Duel nedopadol tak, ako sme dúfali, no emócie si treba vždy kontrolovať," prízvukoval Jansen.



Holandsko v nedávnej dobe riešilo už niekoľko problémov násilia na futbalových štadiónoch. V nedeľu prerušili duel najvyššej súťaže, keď fanúšik Groningenu vtrhol počas zápasu s Ajaxom Amsterdam na ihrisko a následne diváci zahádzali trávnik svetlicami. Predtým nastali problémy aj v najväčšom šlágri Eredivisie, keď stredopoliara Ajaxu Davyho Klaassena zasiahol fanúšik Feyenoordu Rotterdam zapaľovačom a spôsobil mu zranenie hlavy.